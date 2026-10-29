'A Fazenda 18': Ana Bruna leva a melhor na prova do fazendeiro

Ana Bruna venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (28) em "A Fazenda 18" , da Record, e escapou da sexta roça da temporada. A empresária levou a melhor em disputa contra Darlin e Maíra. Vetada, Giovanna não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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O desafio, chamado de "Conta-Carneirinho", consistia em completar um circuito de obstáculos lúdicos e bater no botão o mais próximo da marca exata de 3 minutos. Elas realizaram todo o percurso sem relógio, cronômetro ou qualquer referência visual de tempo. Separadamente, as peoas desciam de uma cama cenográfica e faziam o circuito, sem que as adversárias pudessem assistir à prova.

Ana Bruna conquistou o chapéu após finalizar o circuito com o tempo de 3minutos e 10 segundos. Ela superou Maíra Charken, que assumiu a liderança provisória com a marca de 3minutos e 18 segundos 786, e Darlin Ferrattry, a primeira a jogar, que parou o cronômetro em 2 minutos e 40 segundos.

NOVA FAZENDEIRA Ana fez o melhor tempo na #ProvaDoFazendeiro e levou a coroa caipira essa semana! https://t.co/TyqKnkq0Us — A Fazenda (@afazendarecord) October 29, 2026

Formação da roça

Vencedora da Prova de Fogo, Fran escolheu o poder da Chama Amarela e conseguiu trocar dois peões da baia. Alfredo e Lucas foram substituídos por Mayk e Tina. Fazendeiro da semana, Thaíde indicou a mãe de Lexa. "Quando eu cheguei aqui, eu trouxe um trauma que era medo de sapo. E aqui graças aos meus amigos, eu perdi esse medo. Hoje posso conviver com esse bicho. Dito isso, por favor, Darlin, sente no banco da roça", justificou.

Giovanna recebeu 10 votos e ocupou o segundo banco. Em seguida, a atriz puxou Maíra da baia para a berlinda. Eduarda sobrou na dinâmica do Resta Um, mas Mônica usou a Chama Vermelha - recebido de Fran - para trocar a miss por Ana Bruna no quarto banco.

Integrantes da berlinda

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como 'Sapecona', ela é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador.

Giovanna Gold: Natural de Salvador, a atriz e performer tem 62 anos. Seus principais trabalhos são: Zefa, em "Pantanal" (1990 – Manchete), Alzira, de "Mulheres de Areia" (Globo) e Carmen, em "Chiquititas" (2013 – SBT). Sua última novela foi Gênesis, da Record.

Maíra Charken: Formada em Dança e Jornalismo, ela iniciou sua carreira como bailarina do "Domingão do Faustão". Como atriz, ela integrou o elenco das novelas "Cobras e Lagartos", "Malhação" e "Babilônia", da Globo, além de ter sido apresentadora do "Video Show" e campeã do quadro Saltimbum, do "Caldeirão do Huck". Atualmente, faz conteúdos para o seu canal do YouTube, "Eu Tô de Mãe Humor". A artista é mãe de Gael, de 8 anos, de seu antigo relacionamento com o atleta Renato Antunes.