'A Fazenda 18': Rikardo é eliminado do reality show

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Ele ainda deixou uma "herança" para cada uma das participantes salvas. Eduarda faturou R$ 5 mil, enquanto Renata garantiu a imunidade na próxima formação de roça.

FIM DE JOGO PARA RIKARDO O peão disputou a preferência do público com Eduarda e Renata, mas recebeu apenas 11,32% dos votos e se despede do reality rural. #EliminaçãoAFazenda⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Acesse https://t.co/PbrtJACuBo para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos — A Fazenda (@afazendarecord) November 6, 2026

No discurso, Adriane Galisteu comentou o desempenho dos roceiros no jogo. "Peões, dá pra ver o medo de ir embora nos olhos de vocês. Do começo da temporada até agora, parece que vocês se pautam pelo público. Os três jogam de um jeito muito tímido, discreto, falta posicionamento. 'A Fazenda' pede protagonismo, ainda mais nessa altura. A gente já passou da metade do caminho. Quem só joga pelo grupo, abre mão da própria narrativa. Acreditem no poder que cada um tem de mudar o próprio destino da temporada", alertou.

Formação da roça

Dono do lampião, Daniel aceitou a proposta de Adriane Galisteu e faturou R$ 10 mil em troca da transferência dos poderes para outro peão. Thaíde foi sorteado e ficou imune à votação após ficar com o poder da Chama Amarela.

Ana Bruna, fazendeira da semana, indicou Renata para a berlinda. "Eu vou colocar minha primeira aliada da casa. Eu tinha muito carinho por ela e sempre tentei ser a 01 dela. Ela me disse que tinha que fazer o que for preciso para sobreviver aqui. É uma pessoa desleal. Segundo ponto, voltou de uma roça onde o público deu uma chance a ela e continua sem se posicionar. Não vi nenhum posicionamento forte ou grande embate. Considero ela uma planta", justificou.

Alfredo e Rikardo receberam 5 votos e o ex-Casa de Vidro do "BBB 26" acabou na roça. Ele puxou Eduarda da baia para ocupar o terceiro banco. Mayk sobrou no Resta Um e vetou Renata da prova do fazendeiro. Presenteado com a Chama Vermelha por Thaíde, Rikardo trocou a peoa vetada e impediu Eduarda de escapar da berlinda.

As peoas salvas

Eduarda Braum: Conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Supranational 2025 na Polônia, a modelo de 25 anos, é natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, e mora em Vila Velha. Formada em Letras e Pedagogia, foi professora em escola pública e já trabalhou como vendedora de loja de roupa. Ela é fundadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", que ajuda jovens de comunidades e escolas públicas.

Renata Del Bianco: Com mais de 25 anos de trajetória no entretenimento, a atriz e veterinária ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Vivi, na novela "Chiquititas". Estava no elenco de "A Praça é Nossa".