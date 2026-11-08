Mari Saad e Rômulo Arantes Neto anunciam sexo e nome do filho

Mari Saad reuniu familiares e amigos próximos em uma celebração no sábado (7) para revelar o sexo e o nome do primeiro filho que espera com Rômulo Arantes Neto. A influenciadora e o ator serão pais de um menino, que se chamará Oscar.

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A decoração do evento contou com tons de azul e elementos náuticos, como barcos à vela e cavalos enfeitando o bolo. Em publicação conjunta nas redes sociais, o casal festejou a descoberta. "A gente sempre soube que seria você, meu amor", escreveram.

Com 31 semanas de gestação, a influenciadora explicou em outubro o motivo de ainda não ter revelado se o bebê era um a menina ou menino. "A gente já sabe o sexo, mas queria viver o momento com a família e poder contar pra todo mundo e fazer tudo direito, e eu não tive tempo de organizar muita coisa, mas já vou dividir", disse nas redes sociais.

Mari e Rômulo assumiram o namoro publicamente em março de 2022, durante o casamento da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin. O noivado veio em setembro de 2023. Poucos meses depois, eles oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 200 convidados em Itacaré, no litoral da Bahia.

Reta final da gravidez



Recentemente, a influenciadora mencionou as transformações no corpo enquanto espera o herdeiro. "Eu estava tão tranquilinha, sem nada, agora tá pesando. Mais de quilo [o bebê] já, está crescendo. E a pélvis realmente aqui embaixo. Agora as coisas simples e fáceis, comuns do dia a dia, começam a ficar mais difíceis. Levantar, sentar, bebê chutando... Das 5h50 pra frente, ele escolhe o tempo em que eu vou acordar porque o bebê manda no corpo".

Outros movimentos também foram citados pela mulher de Rômulo Arantes Neto. "É coisa básica. Às vezes você vai agachar para pegar alguma coisa, e é como se tivesse alguma coisa lá de dentro, 'da raiz', te puxando. E não menos importante, agora com algumas câimbras à noite. As contrações de treinamento, estou tendo a cada três ou quatro dias uma coisinha bem leve", completou.

Impedida de fazer viagens internacionais, Mari manterá os compromissos profissionais no Brasil. Em meio aos projetos, ela organiza os preparativos para a chegada do bebê e os cuidados durante o puerpério. "Tenho feito bastante essas respirações assim para ajudar principalmente no pós-parto, treinado bastante. Já, já começa a fisioterapia pélvica... e como o peito pesa! Se eu pudesse eu ficava mais um tempão com a barriga, mas diminuiria o tamanho do peito".