Celso Portiolli fala sobre discurso no Teleton 2026 após críticas

Celso Portiolli se manifestou na segunda-feira (9) sobre as críticas que recebeu durante participação no Teleton 2026 . Em vídeo nas redes sociais, o apresentador esclareceu a estratégia de oratória adotada para que a maratona solidária atingisse a meta para ajudar os pacientes da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

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"Na sexta-feira, quando eu estive lá, ele teve instabilidade do Pix. Ele já começou ali com dificuldade das pessoas doarem, muita gente reclamando que não estava indo. E aí quando chegou no sábado às 19h, 20h... acendeu o sinal vermelho, 'não vai chegar aos R$ 30 milhões, nós vamos ter R$ 23 milhões', uma preocupação grande, porque são 250 mil atendimentos com esse dinheiro", destacou.

Celso pediu para assumir a responsabilidade e participar da reta final da campanha televisiva. "Eu fui lá e meti as caras. Eu sou um cara corajoso. Cheguei aonde eu tô porque sou um cara corajoso. Eu tenho coragem, não tenho medo de enfrentar a realidade. Não tenho medo de nada. Sempre fui assim na minha vida. É por isso que teve gente muito melhor do que eu, muito mais talentosa que eu, que não foi tão longe quanto eu, porque eu sou peitudo, corajoso".

O apresentador do "Domingo Legal" ressaltou o gasto da emissora para colocar a maratona no ar há quase três décadas. "O que eu usei foi veemência, é você falar firme, falar com determinação, é você passar urgência. E as pessoas estão acostumadas a me ver há 32 anos rindo na televisão, eles acham que eu sou aquele cara de domingo da televisão. Eu não sou aquele cara. Sou empresário, pai de família, cristão. E aí quando me viram daquele jeito ali, 'ah, ficou irritado', eu não fiquei irritado, estava fazendo um apelo em nome de uma grande causa que há 29 anos está na televisão brasileira com espaço aberto pelo Silvio Santos", disse ele.

"Você acha que a doação paga aquilo ali? Aquilo ali é uma doação da família Abravanel. Quanto custa 24h na televisão? Quanto custa aquela estrutura? Eu falei, 'usar tudo isso e terminar, devido a instabilidade do Pix do dia anterior, faltando R$ 7 milhões? Não, eu vou buscar esses R$ 7 milhões'. Eu fui, coloquei a minha cara a tapa e busquei os R$ 7 milhões", concluiu Portiolli.

A campanha



A 29ª edição do Teleton foi encerrada na madrugada deste domingo (8), após mais de 26 horas de programação transmitida diretamente dos estúdios do SBT. A maratona televisiva alcançou a meta de R$ 30 milhões. O valor arrecadado é equivalente ao custeio de cerca de 230 mil atendimentos nas unidades da AACD pelo país.

Conduzido por Patrícia Abravanel e pelo padrinho Celso Portiolli, a reta final da transmissão foi marcada por três momentos especiais: brincadeira com bexigas, dança das cadeiras a gincana do tobogã, que contou com as participações de Angélica, Barnabella, Galvão Bueno, Helen Ganzarolli, João Guilherme, Maisa, Priscilla e alguns influenciadores.