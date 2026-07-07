Romário detona Endrick e cobra Vini Jr após eliminação do Brasil

Rio - A eliminação da seleção brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, provocou uma reação contundente de Romário. Na "Romário TV", o campeão mundial de 1994 foi especialmente duro ao comentar a oportunidade desperdiçada por Endrick. Para Romário, a juventude do atacante não pode servir como justificativa para o erro diante do gol.

"Muita gente falando: 'Ah, mas ele é novo'. Tem que fazer a p... do gol. Novo, meio, velho, que se f... Se ele está ali, tem a responsabilidade de fazer o gol. A culpa foi do próprio Endrick. Chegando ali, tem que se concentrar para fazer o gol, porque é a bola decisiva. Gosto dele, acho que vai nos dar muitas felicidades, mas ele foi terrível", disse.

Romário também questionou a decisão de Vini Jr. de não assumir a cobrança de um pênalti durante a partida. Embora tenha reconhecido que o atacante respeitou a ordem estabelecida pela comissão técnica, o ex-jogador afirmou que o principal nome da seleção deveria ter chamado a responsabilidade para si.





"Ouvi que o Bruno Guimarães bate pênalti melhor e que a ordem era ele cobrar. Tudo certo, ele respeitou o treinador. Mas, irmão, tem que ter atitude. O Vini Jr. é o protagonista, é o p.. que nós temos na seleção. Pega a bola, bate o pênalti e está resolvido", afirmou. Leia mais: Jornais vão à loucura com virada da Argentina: 'Coração de campeão' "Ouvi que o Bruno Guimarães bate pênalti melhor e que a ordem era ele cobrar. Tudo certo, ele respeitou o treinador. Mas, irmão, tem que ter atitude. O Vini Jr. é o protagonista, é o p.. que nós temos na seleção. Pega a bola, bate o pênalti e está resolvido", afirmou.

As críticas também atingiram Carlo Ancelotti. Romário afirmou que o treinador italiano tem parcela significativa de culpa pela eliminação e contestou mudanças feitas durante o jogo, além das escolhas para a convocação.

"Não estou dizendo que o Ancelotti é o principal culpado, mas ele tem culpa para c... nessa derrota. Ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Éderson para quê? Quero entender o que ele quis fazer. Não temos lateral porque ele não convocou. O Wesley machucou e tinha que ter chamado outro. Tem alguém melhor do que o Éderson para fazer a lateral", finalizou.