Clube da Itália monitora Endrick e estuda empréstimo

Rio - Com o futuro indefinido no Real Madrid, o atacante Endrick entrou na mira da Roma, da Itália. O clube italiano monitora a situação do brasileiro e estuda avançar pela contratação, segundo informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".
A Roma avalia propor um empréstimo com opção de compra e a possibilidade do Real Madrid manter uma cláusula de recompra. O modelo seria semelhante ao utilizado pelo Como, da Itália, na negociação pelo meia argentino Nico Paz.
O diretor esportivo Frederic Massara viajou para Madri para avaliar a possibilidade da operação. Na última temporada, o Lyon tentou negociar um empréstimo com opção de compra, mas o Real Madrid aceitou apenas negociá-lo por um empréstimo sem cláusulas.
A permanência de Endrick depende da avaliação do técnico José Mourinho. O atacante marcou no empate com a Fiorentina, neste sábado (1), em amistoso. Apesar do bom desempenho no Lyon, o atacante brasileiro não tem características desejadas pelo treinador português.
Além disso, Endrick ganhou a concorrência do atacante Carlos Espí, eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol na última temporada. Outro problema é o titular Kylian Mbappé. O craque francês tem uma alta média de minutos e isso limita o tempo do brasileiro.