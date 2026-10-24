CBF estuda poupar jogadores do Brasileirão na próxima Data Fifa

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia não convocar atletas de clubes envolvidos em disputas decisivas do Campeonato Brasileiro para os últimos amistosos da Seleção em 2026. Segundo informações do 'ge', a medida atende a pedidos das equipes, preocupadas com possíveis desfalques na reta final da competição nacional.

A entidade enviou nesta sexta-feira (23) uma pré-lista à Fifa, ainda sem restrições. A definição será discutida em reuniões no início da próxima semana, e a tendência é priorizar jogadores cujos times concordem com a liberação.

Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados na quinta-feira (29), para os amistosos contra Japão, em 14 de novembro, e Singapura, no dia 17. As duas partidas serão disputadas na Ásia, e o retorno da delegação brasileira está previsto para 19 de novembro, apenas dois dias antes da 36ª rodada do Brasileirão.



Clubes temem desfalques em confrontos decisivos



A preocupação envolve equipes que disputam o título, vagas em competições continentais ou tentam evitar o rebaixamento. Um dos jogos que exemplificam o problema é Palmeiras x Flamengo, marcado para 21 de novembro, em São Paulo, pela 36ª rodada.

O Rubro-Negro, líder do campeonato, tem quatro jogadores na pré-lista: Pedro, Samuel Lino, Lucas Paquetá e Emerson Royal. A possível ausência desses atletas preocupa o clube carioca, que enfrentará o vice-líder justamente na reta final da disputa nacional.

A intenção da CBF é reduzir ao máximo os impactos da Data Fifa sobre o desempenho dos times. Nenhuma decisão definitiva foi anunciada, e as conversas previstas para o início da próxima semana devem definir os critérios da convocação.

Última convocação do ano



Na Data Fifa anterior, realizada entre setembro e outubro, Ancelotti convocou 11 jogadores que atuam no futebol brasileiro. A lista incluiu Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, além de Hugo Souza, Breno Bidon e Matheuzinho, do Corinthians.

Também foram chamados Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico-PR), Gabriel Bontempo (Santos), Danilo (Botafogo) e Martinelli (Fluminense).

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti





