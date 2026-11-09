Com Vini Jr e Endrick, Seleção faz primeiro treinamento em Singapura

Depois de se apresentarem, Vini Jr e Endrick participaram do primeiro treino da Seleção em Singapura, nesta segunda-feira (9). Ainda com grupo incompleto, Carlo Ancelotti só mandou 12 jogadores ao gramado no Jalan Besar Stadium.
Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley, que atuaram por seus respectivos clubes no último fim de semana, foram poupados e fizeram atividades na academia. O resto trabalhou em campo reduzido e, na sequência, focou nas finalizações.
Bento, Lucas Perri, Pedro Morisco e Phillipe Gabriel (sub-20), Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis, André Luiz, Gabriel Bontempo, Allan, Endrick e Vini Jr foram os que participaram do treinamento. A delegação estará completa até esta terça-feira (10).
Foco nos amistosos com Japão e Singapura
O primeiro compromisso do Brasil em novembro será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Amarelinha terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.
Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo
Esta é a segunda Data Fifa da Seleção depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, o Brasil empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
A lista de convocados de Carlo Ancelotti
. Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
. Meio-campistas
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)