Botafogo chega a 10 gols sofridos sob comando de Tite

Após perder para o Remo por 2 a 1 nesta quarta-feira (28) , o Botafogo chegou a 10 gols sofridos em seis jogos, desde que o técnico Tite assumiu o comando da equipe, em setembro. O dado dá uma média de 1,6 gol sofrido por jogo. Em apenas uma dessas partidas, o Alvinegro conseguiu não ser vazado – contra a Chapecoense, lanterna da competição.

A estreia de Tite foi contra o Mirassol, quando o Botafogo perdeu de 2 a 0. Na ocasião, ambos os gols foram sofridos porque a bola sobrou em frente à linha defensiva, que estava desprotegida. Em seguida, a equipe voltou a tomar dois gols, desta vez na derrota por 2 a 1 para o Vasco – um deles, de contra-ataque.

Já o Coritiba marcou contra o Glorioso na bola aérea, em cobrança de escanteio, no empate em 1 a 1. O clube carioca ainda viria a sofrer dois gols em levantamentos na área na derrota por 3 a 0 para o Internacional, além de um em contra-ataque. Por fim, no duelo com o Remo, o time cometeu novos erros e não conseguiu afastar bolas de perigo da defesa.

O Botafogo está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, ainda na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 39 pontos, cinco acima do Z4. Em toda a competição – incluindo as passagens de Martín Anselmi e Franclim Carvalho –, o Glorioso tem 45 gols marcados e 53 sofridos, um saldo de -8.

'Não tivemos força'

Tite lamentou a derrota para o Remo, no Mangueirão, nesta quarta-feira (28). Na avaliação do treinador, o time não conseguiu reagir após sofrer o gol logo no início da partida.

"O jogo foi condicionado, principalmente, por sofrermos o gol cedo no primeiro tempo. A gente buscou e estabeleceu volume, mas sair atrás traz uma pressão muito forte. Aconteceu no segundo tempo também. Mesmo fazendo o gol, nós não tivemos a força para buscar o empate", analisou Tite, em entrevista coletiva.

Em noite de desatenção, o Botafogo sofreu gols no começo dos dois tempos. Jajá aproveitou falha de Domingos Andrade, que deixou a bola passar no meio de suas pernas, para abrir o placar. Depois, Gabriel Taliari teve espaço pela ponta para encontrar Picco, que finalizou na entrada da área, com o peito do pé, "na gaveta" do goleiro Gabriel Batista.

A equipe volta a campo para enfrentar o Atlético-MG na próxima quarta-feira (4), no estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.