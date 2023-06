Sampaoli explica mudanças, aponta evolução e elogia desempenho do Flamengo

Rio - Jorge Sampaoli retornou a Vila Belmiro, mas desta vez sob o comando do Flamengo. Com o estádio com portões fechados por causa da punição ao Santos em virtude dos incidentes contra o Corinthians, o Rubro-Negro não teve qualquer pressão externa e impôs o seu jogo do início ao fim. O treinador minimizou os sustos com os gols santistas e elogiou a atuação da equipe.

"Houve uma evolução. Foi um dos melhores times com a bola. Em outras partidas, rendimentos individuais fez com que ganhássemos, mas nesse jogo o time ganhou como treinou (...) Jogamos com paciência. A evolução do time com a bola foi muito importante. Temos que encontrar uma identidade e defendê-la. Nós trabalhamos para que isso aconteça", disse, lamentando os gols sofridos.

"É algo que havia melhorado, mas agora voltou a acontecer. Mas isso é futebol. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Somos uma equipe que ainda não está pronta e que muitas vezes não consegue definir. Temos que trabalhar para que, nos momentos em que não tivermos o domínio, a gente tenha uma fortaleza que evite esse tipo de gol (em contra-ataque)", completou.

O treinador também explicou as mudanças na equipe titular. Para o duelo contra o Santos, Jorge Sampaoli deixou o meia Arrascaeta e o centroavante Pedro no banco. O técnico salientou que não houve qualquer problema físico com os jogadores e que foi uma decisão técnica, citando o curto espaço de tempo de descanso até a partida contra o Aucas, do Equador, pela Libertadores.

"Não foi (questão física). Eu queria um time para esse jogo. Nós temos um jogo da Libertadores na semana que vem. Vai sempre haver trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Hoje quem entrou jogou muito bem. O Flamengo necessita disso", finalizou.



Com a vitória, o Flamengo chegou aos 22 pontos e subiu para o terceiro lugar, ultrapassando o Palmeiras, que caiu para quarto após a derrota para o Botafogo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Aucas, do Equador, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.