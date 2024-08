Endrick marca na vitória do Real Madrid sobre Valladolid

Endrick tem estrela e no Real Madrid não é diferente. Neste domingo (25/8), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o atacante começou no banco e só foi entrar aos 41 do segundo tempo, fazendo a sua estreia na competição. Mas na chance que teve, no último lance do jogo, recebeu de Brahim Díaz e fez um belo gol, fechando o placar em 3 a 0. Além de Endrick marcaram para o Real Valverde e Brahim Díaz, todos no segundo tempo.

Assim, com o resultado, o Real Madrid, atual campeão espanhol, chega aos quatro pontos na tabela, obtendo a sua primeira vitória na temporada 2024/25 de La Liga. Já o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como maior acionista da SAF, para nos três pontos. A liderança espanhola é do Celta, com seis pontos.

Primeiro tempo insosso

Sem Bellingham, machucado, o técnico Carlo Ancelotti apostou no garoto turco Arda Güler para o lugar do inglês, deixando Modric no banco e mantendo o trio Rodrygo-Vini Jr-Mbappé na frente. Porém, no primeiro tempo, o time não conseguiu encaixar o posicionamento. Vini e Rodrygo não venciam a forte defesa do Valladolid e Mbappé não se encontrava. Assim, o placar ficou em branco nos 45 minutos iniciais, em que teve 70% de posse, mas apenas um lance de perigo.

Real chega ao triunfo no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Real Madrid voltou bem melhor. Quase marcou com Arda Güler e saiu na frente aos cinco minutos. Numa falta pela esquerda, Rodrygo rolou para Valverde que bateu com força, a bola resvalou na zaga e matou o goleiro do Valladolid. O Real seguiu em cima, Güler – que foi um dos melhores em campo – quase marcou. Mas, depois dos 15 minutos, o jogo teve uma mudança. Afinal, o Valladolid buscou mais contra-ataques e ofereceu perigo, como numa finalização de Kiko Pérez que deu trabalho para o goleiro Courtois, e um gol feito desperdiçado por Moro.

Golaços, um deles de Endrick

Na reta final, enfim uma grande jogada de cada time. Para o Real, Vini fez jogada sensacional pela esquerda e cruzou para Mbappé bater de letra. Mas o goleiro Karl Hein salvou. Para o Valladolid, Sylla teve tudo opara fazer o gol, mas falhou. Contudo, o melhor ficou para o fim., Da sua área, Militão fez lançamento espetacular que encontrou Brahim Díaz no ataque. O espanhol-marroquino só tocou por cobertura, matando o goleiro. Golaço. E, para competar, no último ataque, Brahim Díaz avançou pela direita e rolou para Endrick. O brasileiro saiu da marcação e chutou cruzado. UIm belo gol em sua estreia em La Liga.

Jogos da 2ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (23/8)

Celta 3×1 Valencia

Sevilla 1×2 Villarreal

Sábado (24/8)

Osasuna 1×0 Mallorca

Barcelona 2×1 Athletic Bilbao

Getafe 0x0 Rayo Vallecano

Espanyol 0x1 Real Sociedad

Domingo (25/8)

Real Madrid 3×0 Valladolid

14h – Leganés x Las Palmas

14h15 – Alavés x Betis

16h30 – Atlético de Madrid x Girona

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.