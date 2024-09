Endrick e Gabriely são ironizados na Espanha por contrato da relação

Após o anúncio do casamento na última semana, Endrick, do Real Madrid, e Gabriely Miranda seguem no foco da mídia. Os detalhes do contrato existente na relação do casal foram alvos de ironia por parte de jornais estrangeiros, que destacaram itens curiosos do acordo.

A revista ‘Madame Figaro’ chama de “sem sentido” o contrato pré-matrimonial entre eles. Já o ‘The objective’ fala em “peculiar contrato”, além de explorar a proibição de “namoradas virtuais”. Enquanto isso, o ‘Sport 45’ cita as “palavras proibidas” dentro da relação.

A revelação sobre a existência do contrato que norteia o casal foi feita durante uma entrevista deles ao ‘Pod delas’, em abril. No documento, redigido pela influenciadora, há cláusulas que devem ser seguidas e respeitadas. A primeira, por exemplo, fala em um “relacionamento afetivo voluntário”, baseado em “respeito, compreensão e carinho”. Já a segunda estabelece a proibição de adquirir qualquer tipo de vício e “mudança drástica de comportamento”.

Aliás, uma curiosidade diz respeito a fala de algumas palavras. “Eu te amo”, por exemplo, é “obrigatório em qualquer situação”. Há também termos proibidos, como “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk” (quatro pode, três não). Outro fator é que Endrick está proibido de se relacionar com alguém no jogo GTA.

Com o fim de ‘castigo’, caso alguém quebre uma das regras estabelecidas, fica estabelecido o pagamento de “uma multa” em forma de presente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.