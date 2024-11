Endrick completa um mês sem jogar pelo Real Madrid

Apesar do animador início com a camisa do Real Madrid, Endrick não conseguiu ganhar espaço na equipe merengue. O atacante brasileiro não entra em campo há mais de um mês. Portanto, a última vez que esteve presente em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Lille, na segunda rodada da Liga dos Campeões, no dia 2 de outubro.

Desde então, o time espanhol jogou cinco partidas. Venceu as três primeiras, contra Villarreal, Celta de Vigo e Borussia Dortmund. Mas foi derrotado nos últimos dois confrontos, goleado pelo grande rival Barcelona e também derrotado pelo Milan, na quarta rodada da Champions.

Até o momento, Endrick disputou nove jogos oficiais pelo Real Madrid e, como titular, entrou apenas uma vez. Aliás, foi em sua última participação em um jogo, contra o Lille. Anteriormente à derrota para o time francês, segundo o ge, o brasileiro atuou por pelo menos um minuto em oito jogos consecutivos.

Além disso, com toda essa situação, o técnico Dorival Júnior não convocou o atleta para enfrentar Venezuela e Uruguai nas Eliminatórias da América do Sul. O treinador da Seleção Brasileira utilizou a pouca minutagem do jogador e a adptação no novo clube como argumentos.





A próxima chance do brasileiro será contra o Osasuna neste sábado (9), às 10h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do campeonato espanhol. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti é o vice-líder do torneio nacional, com 24 pontos. O líder Barcelona soma 33.

