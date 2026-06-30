Gabriely Miranda transforma polêmica do contrato com Endrick em campanha publicitária

A repercussão da Copa do Mundo colocou Endrick novamente em evidência e, consequentemente, ampliou os holofotes sobre Gabriely Miranda. Diante da visibilidade, a modelo aproveitou o momento para transformar uma antiga polêmica em oportunidade comercial. Em uma campanha para uma plataforma de streaming, ela brincou com o famoso contrato de relacionamento que mantém com o atacante da Seleção Brasileira.

No vídeo publicitário, Gabriely compartilha, em tom bem-humorado, “dicas” para um casamento bem-sucedido. Em seguida, aconselha uma personagem do filme a elaborar um bom contrato com o parceiro. A referência faz alusão ao documento que ela revelou ter criado para o relacionamento com Endrick, assunto que repercutiu intensamente nas redes sociais.

Dessa forma, em 2024, durante participação no PodDelas, o casal contou que segue regras estabelecidas em um contrato elaborado por Gabriely. Entre as cláusulas, algumas palavras, como “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk”, ficaram proibidas nas conversas. Além disso, o documento determina que ambos digam “eu te amo” em todas as situações e estabelece que as risadas por mensagem sejam escritas com, no mínimo, quatro letras: “kkkk”.

Além disso, na época, a história ultrapassou as fronteiras do Brasil e repercutiu na imprensa internacional, especialmente na Espanha, onde Endrick atua pelo Real Madrid. Revistas e portais estrangeiros destacaram as regras do casal em manchetes curiosas, como “O contrato pré-matrimônio sem sentido de Endrick e Gabriely Miranda, que se casaram de surpresa: suas proibições e obrigações”, da Madame Figaro; “O peculiar contrato do jogador Endrick após seu casamento: vícios e namoradas virtuais proibidos”, do The Objective; e “Vaza o contrato matrimonial de Endrick e sua namorada após o casamento: estas são as palavras proibidas”, do Sport 45.

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