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Gabriely Miranda transforma polêmica do contrato com Endrick em campanha publicitária

Modelo participou de uma ação para uma plataforma de streaming

Gabriely Miranda transforma polêmica do contrato com Endrick em campanha publicitária
Gabriely Miranda transforma polêmica do contrato com Endrick em campanha publicitária -

A repercussão da Copa do Mundo colocou Endrick novamente em evidência e, consequentemente, ampliou os holofotes sobre Gabriely Miranda. Diante da visibilidade, a modelo aproveitou o momento para transformar uma antiga polêmica em oportunidade comercial. Em uma campanha para uma plataforma de streaming, ela brincou com o famoso contrato de relacionamento que mantém com o atacante da Seleção Brasileira.

No vídeo publicitário, Gabriely compartilha, em tom bem-humorado, “dicas” para um casamento bem-sucedido. Em seguida, aconselha uma personagem do filme a elaborar um bom contrato com o parceiro. A referência faz alusão ao documento que ela revelou ter criado para o relacionamento com Endrick, assunto que repercutiu intensamente nas redes sociais.

Dessa forma, em 2024, durante participação no PodDelas, o casal contou que segue regras estabelecidas em um contrato elaborado por Gabriely. Entre as cláusulas, algumas palavras, como “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk”, ficaram proibidas nas conversas. Além disso, o documento determina que ambos digam “eu te amo” em todas as situações e estabelece que as risadas por mensagem sejam escritas com, no mínimo, quatro letras: “kkkk”.

Além disso, na época, a história ultrapassou as fronteiras do Brasil e repercutiu na imprensa internacional, especialmente na Espanha, onde Endrick atua pelo Real Madrid. Revistas e portais estrangeiros destacaram as regras do casal em manchetes curiosas, como “O contrato pré-matrimônio sem sentido de Endrick e Gabriely Miranda, que se casaram de surpresa: suas proibições e obrigações”, da Madame Figaro; “O peculiar contrato do jogador Endrick após seu casamento: vícios e namoradas virtuais proibidos”, do The Objective; e “Vaza o contrato matrimonial de Endrick e sua namorada após o casamento: estas são as palavras proibidas”, do Sport 45.

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