Clubes europeus entram na briga pelo empréstimo de Endrick

Endrick pode novamente deixar o Real Madrid por empréstimo. Sem espaço garantido no elenco comandado por José Mourinho, o atacante brasileiro desperta o interesse de quatro clubes europeus que já monitoram sua situação no mercado.

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A Real Sociedad aparece como uma das principais interessadas. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube retomou os contatos com o Real Madrid para conhecer os planos da diretoria em relação ao jogador e avaliar a possibilidade de contratá-lo temporariamente.

O interesse da Real Sociedad, entretanto, não é recente. O clube já havia tentado contratar Endrick no ano passado, antes de o atacante optar por uma transferência por empréstimo para o Lyon, da França. Agora, a equipe espanhola voltou a acompanhar de perto o cenário e considera uma nova investida.

Betis e Villarreal também demonstraram interesse no brasileiro. Os dois clubes disputarão a Champions League nesta temporada e, por isso, podem oferecer a Endrick a possibilidade de atuar na principal competição de clubes da Europa caso avancem nas negociações.

O interesse pelo brasileiro não se limita ao futebol espanhol. De acordo com a Gazzetta dello Sport, a Roma avalia apresentar uma proposta de empréstimo ao Real Madrid com opção de compra ao final do vínculo. Dessa forma, a Roma poderia incorporar o atacante ao elenco sem precisar assumir imediatamente o custo de uma transferência definitiva.

Contratação de Diomandé pode dificultar espaço para Endrick

A situação do brasileiro ganhou ainda mais atenção depois que o Real Madrid acertou a contratação de Yan Diomandé por R$ 828 milhões, a mais cara da história do clube. O novo reforço aumenta a concorrência no setor ofensivo e pode reduzir as oportunidades de Endrick no elenco de Mourinho.

Diante desse cenário, um novo empréstimo passou a ser uma possibilidade concreta para o atacante. O Real Madrid, por sua vez, precisa avaliar se uma saída temporária pode ajudar o jogador a ganhar minutos e manter sua evolução.

Endrick chega ao início da temporada depois de uma passagem positiva pelo futebol francês. Durante o período no Lyon, o brasileiro disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu nove assistências.

O desempenho também ajudou Endrick a recuperar espaço no cenário internacional. As boas atuações renderam uma convocação para a seleção brasileira na Copa do Mundo, sob o comando de Carlo Ancelotti.





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