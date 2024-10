Fofura! Cães usam adereços inusitados para o Dia do Cabelo Maluco

Na última quinta-feira (10), uma creche de animais conquistou a web ao celebrar o “ Dia do Cabelo Maluco ” com seus alunos caninos. O vídeo, publicado no perfil TikTok do espaço rapidamente se tornou um sucesso, acumulando mais de 700 mil visualizações. As imagens mostram os pets com enfeites inusitados na cabeça, incluindo folhas de plantas, canetas, esponjas de lavar louça e até seringas descartáveis, todos transformados em divertidos acessórios de “cabelo”.A brincadeira divertiu os internautas, que não economizaram elogios nos comentários. “Ficaram mais fofos que as crianças”, afirmou a seguidora. “Eu estou completamente apaixonada”, disse outra. “Amei os doguinhos aproveitando o dia do cabelo maluco”, comentou uma terceira. Assista!