Espaço cultural em Queimados

A ONG 'Se Essa Rua Fosse Minha' (SER) inaugurou, em comemoração ao seu aniversário, a primeira lona cultural do município de Queimados, na Baixada Fluminense. O Circo Escola Benjamim de Oliveira ocupou um espaço que antes era utilizado como depósito de lixo ilegal pelos moradores, localizado na rua Professor Edgard, 368, Jardim Queimados.

O local vai abrigar um centro de atividades culturais e sociais, com o objetivo de promover o desenvolvimento de jovens da região por meio da arte e do circo.

Walter Mesquita, coordenador do projeto e presidente do SER, explicou que a ideia do projeto não está voltada só para o desenvolvimento de habilidades de circo, mas para ser um espaço de convivência e confluência de cultura.

"Terá várias atividades culturais, sendo o carro-chefe o circo, mas também haverá modalidades transversais, como debates relacionados à raça, gênero. A ideia é formar cidadãos plenos dos seus direitos e deveres", contou.