Forças de segurança apreendem dinheiro, arma e carros durante 2º turno

O relatório operacional das eleições, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apontou a apreensão de carros, arma, material de campanha e dinheiro vivo durante o segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25). Os números fazem parte do terceiro boletim operacional de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle, divulgado às 17h, que monitora a situação pelo país e será atualizado ao longo do dia.

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No balanço das apreensões ligadas a irregularidades na votação, o documento oficial confirma a retenção de qautro veículos, uma arma de fogo e um caso de confisco de material de campanha. Os policiais também confiscaram dinheiro em espécie suspeito de ser usado para compra de votos, valor que foi levado para investigação da Polícia Federal e da Justiça Eleitoral.



Ao todo, o balanço soma 413 ocorrências registradas em todo o país até as 17h. Entre os principais casos apurados estão a tentativa de violar o sigilo do voto (149 registros), Boca de urna (58), propaganda eleitoral irregular (39) e desordem nos locais de votação (31).

Apreensões por estado

O levantamento mostra que Minas Gerais (MG) lidera o número de ocorrências gerais no país, com 50 registros confirmados. O segundo estado com mais casos é o Rio Grande do Sul (RS), somando 47 ocorrências.



Em seguida aparecem Goiás (28), Mato Grosso (26), Paraíba (24), Santa Catarina (22), Paraná (18), Espírito Santo (17) e Bahia (15). Os demais estados registram menos de 15 ocorrências.

A operação reúne mais de 319 mil agentes das polícias militar e civil dos estados, além de policiais federais, rodoviários federais e da Força Nacional.

PF divulga balanço parcial da atuação neste domingo

A Polícia Federal (PF) registrou as primeiras ocorrências do segundo turno das Eleições 2026 na manhã deste domingo (25). Até as 10h30, quatro pessoas foram levadas a delegacias para prestar esclarecimentos, e os agentes abriram dois registros por infrações de menor gravidade. As equipes também apuram dois possíveis casos de flagrante que ainda estão em andamento.



As ocorrências aconteceram no Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba e Sergipe. De acordo com a corporação, as principais suspeitas investigadas no momento envolvem propaganda eleitoral fora das regras e violação do sigilo do voto nas seções eleitorais.



Ao longo de todo o ano de 2026, a PF já abriu 1.608 investigações sobre crimes eleitorais no país. As ações da corporação resultaram no confisco de R$ 51,9 milhões em patrimônio e recursos, sendo R$ 31,7 milhões apenas em dinheiro vivo. A corporação destacou que o balanço deste domingo é atualizado continuamente e novos números devem ser divulgados ao longo do dia.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Luiz Maurício.