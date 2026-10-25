Chuva não desanima eleitores no Rio de Janeiro: 'Cidadania sempre'

A chuva que atingiu o Rio neste domingo (25) não desanimou eleitores que foram às urnas para votar no segundo turno das eleições presidenciais, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, a professora Virgínia Cordeiro Gomes, de 63 anos, incentivou a população a votar, mesmo com o tempo chuvoso.



"Espero que não (desanime os eleitores). Ninguém fica em casa. Venham votar. Qualquer voto faz a diferença. Para mim, não desanimou nada", afirmou.



O engenheiro João Luiz de Oliveira, de 70 anos, também destacou que a vontade de mudança deve superar as dificuldades.



"Quem quer mudança não desanima com a chuva. Não vai desanimar mesmo", frisou.



Para o gerente operacional de restaurantes Juarez, de 58 anos, exercer a cidadania é fundamental.



"Cidadania sempre. Exercer o meu direito. Quero mudança e que o Lula fique. O voto é a nossa força", declarou.



A estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mariana, de 28 anos, também ressaltou a importância da participação nas urnas.



"É por meio do voto. Cada voto faz a diferença", afirmou. Na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, a professora Virgínia Cordeiro Gomes, de 63 anos, incentivou a população a votar, mesmo com o tempo chuvoso."Espero que não (desanime os eleitores). Ninguém fica em casa. Venham votar. Qualquer voto faz a diferença. Para mim, não desanimou nada", afirmou.O engenheiro João Luiz de Oliveira, de 70 anos, também destacou que a vontade de mudança deve superar as dificuldades."Quem quer mudança não desanima com a chuva. Não vai desanimar mesmo", frisou.Para o gerente operacional de restaurantes Juarez, de 58 anos, exercer a cidadania é fundamental."Cidadania sempre. Exercer o meu direito. Quero mudança e que o Lula fique. O voto é a nossa força", declarou.A estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mariana, de 28 anos, também ressaltou a importância da participação nas urnas."É por meio do voto. Cada voto faz a diferença", afirmou.

Já em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a chuva apareceu apenas no início da manhã e também não atrapalhou os eleitores.

Segundo a empreendedora Patrícia Lopes, de 51 anos, que foi votar no Instituo Amendoeira, acompanhada do marido e do pai, Adalberto Oliveira, de 92 anos, eles até pegaram chuva ao sair de casa, mas não enfrentaram grandes transtornos.



“Foi muito tranquilo, e estar em família e votar junto é indescritível. Na verdade, ele (o pai) sempre conversou comigo, desde os meus 10 anos, desde as Diretas Já, a redemocratização. Então, ele me ensinou a ter uma consciência crítica para poder escolher o que fosse melhor para mim e para a sociedade”, destacou.

Já o casal Leonardo Lessa, 37 anos, e Nathalia Lessa, 35 anos, nem chegaram a pegar chuva ao sair de casa. Enquanto votavam o tempo já estava até ensolarado. "Foi tranquilo, não pegamos chuva", destacou Leonardo.

Segundo o Alerta Rio, neste domingo (25), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a pontualmente forte a qualquer hora do dia, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de intensidade moderada/forte (até 76km/h). As temperaturas estarão em declínio, com mínima prevista de 18°C e máxima de 28°C.

