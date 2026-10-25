Homem é morto a tiros depois de carreata em apoio a Flávio no MS

Um homem de 34 anos morreu na noite de sábado, 24, após levar três tiros de um adolescente, em Bonito (MS). Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas à Guarda Civil Municipal (GCM), houve uma briga de trânsito, que resultou na morte de Ewerton Rodrigues da Silva. A discussão aconteceu após uma carreata em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) , às vésperas do segundo turno das eleições.

O suspeito do crime é um adolescente de 16 anos, que teria fugido do local com a ajuda do pai, de 47 anos. Vídeos gravados por testemunhas mostram a briga generalizada que terminou em morte. A confusão ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis da cidade.

Além da vítima fatal, um dos envolvidos na discussão, identificado como Alex, também ficou ferido pelos disparos e foi encaminhado ao hospital. O homem, de 30 anos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande para atendimento especializado. O Estadão procurou a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e aguarda resposta.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 30 anos estava em uma caminhonete e, ao estacionar próximo aos manifestantes, foi abordado pelo pai do adolescente. Ele teria ido até o veículo e começado a agredir fisicamente o motorista.



Ainda conforme os relatos registrados pela polícia, amigos da vítima interviram e começaram a agredir o pai do adolescente. Ao ver o pai sendo agredido, o garoto foi até uma caminhonete, pegou um revólver e retornou ao local, onde efetuou os disparos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ewerton foi atingido por três disparos: um no abdômen, um no tórax e outro na região da coxa direita. Ele chegou a ser levado ao Hospital Darcy João Bigaton, em Bonito, mas não resistiu aos ferimentos.



A organização da carreata afirma que apesar de envolver manifestantes presentes na manifestação, a discussão não teve relação com o evento de apoio político, já que ocorreu cerca de uma hora e meia após o fim da carreata e em local distinto de onde o evento terminou.



As equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar informam que realizaram diligências em diferentes endereços do município, com o objetivo de localizar o suspeito, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido encontrado.



"A ocorrência foi registrada para encaminhamento às autoridades competentes e adoção das providências legais cabíveis. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis", diz a GCM.