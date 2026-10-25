Eleitores votam antes de encarar expediente no Rio: 'Bastante corrido'

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No Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o motorista de ônibus Ailton Alves foi votar já uniformizado, para ganhar tempo antes de seguir para o trabalho."Eu vim votar e estou indo trabalhar. Eu pego às 14h e pouca, mas vim mais cedo porque os ônibus estão todos cheios, então vim votar logo. Eu moro no bairro Almerinda e trabalho em Pendotiba, em Niterói. Espero uma mudança boa, que o Brasil seja próspero, não por mim, mas pelos meus netos e meus filhos. Vir votar é o meu maior prazer, porque acredito que meu voto pode trazer mudanças e mudanças boas”, disse.A técnica de enfermagem Renata Gomes, de 47 anos, precisou conciliar a votação com a rotina de plantões. Ela saiu do trabalho para votar e, depois, voltaria para assumir outro turno."Está bastante corrido. Tive que esperar alguém me render. A menina foi votar, voltou e me rendeu. Agora estou indo votar e depois vou voltar para render outra menina também. Eu moro aqui, mas vim do Fonseca e vou voltar para Icaraí, em Niterói. Espero que o governo continue nos dando essa oportunidade de ter nossos direitos em dia, tudo o que a gente já conquistou, que a gente não perca", destacou.Na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, Rayssa Coutinho, de 36 anos, também aproveitou a manhã para votar antes de seguir para o trabalho, também em Niterói, Região Metropolitana. Segundo ela, a empresa ajustou o horário de entrada dos funcionários para permitir que participassem da votação."Eu moro e trabalho com atendimento em Niterói, mas voto aqui porque já morei aqui. Eu entraria um pouco mais cedo, às 10h, mas eles liberaram a gente para votar. Hoje vou entrar às 14h, fizeram isso com todo mundo", contou.O estudante Breno Coutinho, de 26 anos, também conseguiu se organizar para votar pela manhã antes de seguir para o trabalho, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste."Eu moro em Del Castilho e trabalho um pouco longe, na Barra da Tijuca. Me liberaram para votar, foi muito tranquilo. Eu cheguei, conversei, alinhei tudo e agora tô indo para lá", afirmou.