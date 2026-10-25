STF prorroga votação por duas horas em todo o Brasil

A decisão foi tomada após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados do país. O PL também solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando problemas relacionados às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.



Na decisão, o relator afirmou que os fatos chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo. "Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao STF dar cumprimento", disse Zanin no documento.



A decisão foi proferida pouco depois das 17h, quando as urnas de diferentes zonais eleitorais já haviam sido fechadas. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 1.225 seções já foram computadas. Até o momento, já houve o registro de 345.054 votos. A totalização dos votos foi interrompida às 17h06



A coligação "Brasil Pronto Pra Mais", do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a extensão do horário de votação nos estados da Bahia, Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação.



O candidato Flávio Bolsonaro (PL), também solicitou que o horário da votação fosse ampliado em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas. Entre as cidades, estão Belo Horizonte, Poços de Caldas, em MG, e São Borja, Itaqui e Uruguaiana, no RS.



Na Bahia, o Procon identificou 544 ônibus parados, mas aptos a operar, em garagens de empresas de transporte público em Salvador neste domingo. A campanha de Lula também, identificou uma redução de 31,4% na circulação de ônibus na capital de São Paulo entre 11h e 14h neste domingo.



Em Minas Gerais, diversos locais de votação ficaram sem energia elétrica devido às chuvas. No Rio Grande do Sul, cidades também ficaram debaixo d'água e foram atingidas pela cheia do rio Uruguai.

Lula fala sobre a falta de transportes

Em conversa com os jornalistas neste domingo, Lula afirmou que pedirá a prisão de prefeitos de Salvador (BA), Feira de Santana (BA) e São Paulo (SP) por crime eleitoral.



"Depois das eleições, o próximo passo é pedir a prisão desses prefeitos por crime eleitoral. Porque não é possível você ter prefeito tentando coibir e proibir o povo de defender o seu livre direito democrático de votar", disse.



O candidato à reeleição classificou os problemas no transporte como uma situação "abominável" e pediu aos eleitores que não desistam de comparecer às urnas.



"Vocês sabem que eu já disputei muita eleição. Eu nunca reclamei de nada de eleição. Perdia ou ganhava, eu me aquietava e me preparava para outra. Mas, desta vez, está acontecendo uma coisa abominável. Ninguém pode desistir de votar porque algum empresário sacana ou algum prefeito mau-caráter, bandido, tentou evitar. O que eu quero pedir é que o povo não desista de votar”, afirmou.