Depois de prorrogação, urnas começam a ser apuradas no país

As urnas começaram a ser apuradas em todo o país às 19h, pelo horário de Brasília, neste domingo (25), duas horas depois do previsto inicialmente para o encerramento da votação do segundo turno das eleições. A prorrogação foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin , do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a manutenção do recebimento de votos até as 19h nas seções eleitorais que ainda não haviam encerrado a votação. Nos locais onde as urnas já tinham sido fechadas, os eleitores não puderam mais votar.

A decisão foi proferida pouco depois das 17h, quando urnas de diferentes zonas eleitorais já haviam sido fechadas. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 1.225 seções já haviam sido computadas. Até aquele momento, haviam sido registrados 345.054 votos, mas a totalização foi interrompida às 17h06.



A medida, inédita no país, provocou confusão em diferentes estados devido à falta de informações claras sobre a alteração do horário de votação. Em meio às incertezas, mesários chegaram a ficar sem saber como proceder, principalmente nos locais onde as urnas já haviam sido encerradas.



Zanin tomou a decisão após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados. O PL também solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando dificuldades relacionadas às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.



Na decisão, o ministro afirmou que os fatos chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo. "Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao STF dar cumprimento", disse Zanin no documento.

Na Bahia, o Procon identificou 544 ônibus parados, mas aptos a operar, em garagens de empresas de transporte público em Salvador neste domingo. A campanha de Lula também, identificou uma redução de 31,4% na circulação de ônibus na capital de São Paulo entre 11h e 14h neste domingo.

Em Minas Gerais, diversos locais de votação ficaram sem energia elétrica devido às chuvas. No Rio Grande do Sul, cidades também ficaram debaixo d'água e foram atingidas pela cheia do rio Uruguai.

Especialista faz análise

advogado eleitoral Fernando Neisser afirmou que é necessário avaliar se a situação poderá causar algum prejuízo à apuração, que já havia começado em 18 Estados e no Distrito Federal antes de ser interrompida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"É claro que é absolutamente inédita a situação, então muito difícil dizer com absoluta certeza, mas urna fechada não tem como reabrir, ponto", afirmou Neisser.



O advogado explicou que, uma vez acionado o comando de encerramento de uma urna, não é possível reverter o procedimento Segundo ele, também não seria viável substituir os equipamentos fechados por urnas de contingência para permitir a votação dos eleitores que ainda não haviam comparecido. "As urnas que ainda estão abertas, seguem abertas, as que estiverem fechadas, fechadas estão", disse.



Neisser ressaltou que as consequências desse cenário ainda são desconhecidas. Para ele, será preciso verificar posteriormente se a impossibilidade de reabrir os equipamentos terá algum efeito sobre a apuração dos votos.