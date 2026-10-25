Saiba quem foi eleito governador no segundo turno

segundo turno das Eleições 2026 definiu os governadores de cinco estados e do Distrito Federal neste domingo (25). A votação ocorreu no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e na capital federal.

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Até a atualização consultada, Celina Leão (PP) já havia sido reeleita governadora do Distrito Federal, com cerca de 57% dos votos válidos. Nos outros cinco estados, a apuração ainda estava em andamento, com candidatos à frente nas parciais divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Distrito Federal

Celina Leão (PP) foi reeleita governadora do Distrito Federal, com 57,18% dos votos válidos, contra 42,82% de Leandro Grass (PT). Com a vitória, tornou-se a primeira mulher eleita diretamente pelas urnas para comandar a capital federal.

Acre

No Acre, Mailza Assis (PP) foi eleita com 66,21% dos votos válidos. Alan Rick (Republicanos) teve 33,79%.

Amazonas

No Amazonas, Omar Aziz (PSD) foi eleito com 61,42% dos votos válidos, enquanto Professora Maria do Carmo (PL) somou 38,58%.

Espírito Santo

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu a disputa com 52,17% dos votos válidos. Ricardo Ferraço (MDB) teve 47,83%.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, Cadu de Lula (PT) foi eleito com 50,77% dos votos válidos, contra 49,23% de Allyson (União Brasil).

Tocantins

No Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB) foi eleito com 64,52% dos votos válidos, enquanto Professora Dorinha (União Brasil) tem 35,48%.