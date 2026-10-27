Bondinho do Pão de Açúcar completa 114 anos e recebe visitantes

“É uma sensação de liberdade maravilhosa. Você sobe aqui e vê a cidade do Rio de Janeiro. A natureza é fenomenal, não tem como. É encantador”, afirmou.
Ian viveu no Rio até os 15 anos e diz que aproveita as visitas à família para retornar ao ponto turístico. Para ele, o passeio reúne natureza, história e a oportunidade de observar a cidade de outro ângulo.
A analista de sistemas Iasmin Da Silva, 30, também destacou a beleza natural da paisagem. “O Pão de Açúcar é maravilhoso. Eu amo o Rio, amo o Pão de Açúcar, acho a vista maravilhosa e gosto de ver o quanto o Rio é bonito”, disse.
Ele contou que tinha uma percepção diferente do Rio antes de conhecer a cidade pessoalmente, influenciada pelas notícias que acompanhava à distância.
“Minha visão era totalmente diferente. Passava na televisão como se fosse só uma cidade de guerra, de guerra social, mas não é isso que estou vendo. É uma cidade super acolhedora, com pessoas muito educadas. Indico para qualquer pessoa vir ao Rio de Janeiro”, relatou.
Vivian, que também veio de Teresina, acompanha a viagem e afirma que está gostando de conhecer a cidade. Para os visitantes, o passeio representa uma oportunidade de observar de perto uma paisagem que aparece com frequência em imagens e reportagens sobre o Rio.
O aniversário também marcou o lançamento de um novo posicionamento do parque, chamado "Original do Rio", que busca reforçar a ligação do atrativo com a história e a cultura carioca. O Parque Bondinho fica na Avenida Pasteur, na Urca, Zona Sul do Rio. Nesta terça-feira, o funcionamento é das oito e meia da manhã às nove da noite, com última entrada às sete e meia.
Mais de um século de história
A atração foi idealizada pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos. As obras começaram em 1910 e mobilizaram mais de 400 trabalhadores, muitos deles escaladores responsáveis por transportar materiais e auxiliar na instalação da estrutura nos morros. O primeiro trecho, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, foi inaugurado em 27 de outubro de 1912. Em janeiro de 1913, o percurso foi ampliado até o cume do Pão de Açúcar.
A construção do Bondinho marcou uma etapa importante da história do turismo carioca. No início do século XX, chegar ao alto dos morros da Urca e do Pão de Açúcar exigia esforço físico e habilidades de escalada. A instalação do teleférico tornou o acesso mais simples e ajudou a transformar a região em um destino para visitantes.
O projeto original previa uma terceira ligação até o Morro da Babilônia, mas essa etapa nunca foi executada. As duas linhas em funcionamento, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca e entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, permanecem como a base do passeio.
O local também entrou para a cultura popular ao servir de cenário para produções audiovisuais, entre elas o filme 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979. Ao longo das décadas, recebeu eventos e visitantes de diferentes países.
A origem do nome Pão de Açúcar tem versões distintas. Uma das explicações mais conhecidas relaciona o formato do morro aos blocos de açúcar transportados em recipientes de barro durante o período colonial. Já a palavra “bondinho” faz referência à semelhança das cabines com os bondes que circulavam pelo Rio na época da inauguração.
Aos 114 anos, o teleférico segue reunindo visitantes interessados na paisagem, na história e na experiência de ver o Rio de Janeiro do alto. Para turistas que retornam à cidade e para aqueles que chegam pela primeira vez, o passeio permanece como uma das formas mais conhecidas de contemplar os cenários naturais cariocas.
*Colaborou Reginaldo Pimenta