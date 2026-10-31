Mais de 410 mil vacinas contra meningite são aplicadas em 25 dias no Rio

Mais de 410 mil doses da vacina Meningocócica ACWY foram aplicadas em pessoas até 59 anos apenas em outubro na cidade do Rio de Janeiro. O imunizante, que faz parte da rotina de vacinação do SUS para crianças de 1 a 4 anos e adolescentes de 11 a 14, teve a faixa etária estendida até este sábado (31) por recomendação do Ministério da Saúde.

fotogaleria

O resgate vacinal teve o objetivo de otimizar lotes disponíveis da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio iniciou o resgate vacinal no dia 7 de outubro, para pessoas até 24 anos e trabalhadores de saúde. No dia 19, a vacinação foi estendida para todas as pessoas até 59 anos.



No entanto, a procura da população pelo imunizante aumentou consideravelmente na última segunda-feira (26), chegando ao maior patamar da demanda desde o início do resgate vacinal. Na quinta-feira (29/10), mais de 62 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para se vacinar, número maior que o dobro do registrado na segunda e na terça-feira. Somente nesta semana, já foram cerca de 170 mil doses do imunizante aplicadas.

Neste sábado (31), último dia da campanha extraordinária, longas filas se formaram nas unidades de saúde que ainda têm a vacina disponível, como é o caso da Clínica da Família Amaury Bottany, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 512, em Irajá, na Zona Norte do Rio.