Mais de 410 mil vacinas contra meningite são aplicadas em 25 dias no Rio

Mais de 410 mil doses da vacina Meningocócica ACWY foram aplicadas em pessoas até 59 anos apenas em outubro na cidade do Rio de Janeiro. O imunizante, que faz parte da rotina de vacinação do SUS para crianças de 1 a 4 anos e adolescentes de 11 a 14, teve a faixa etária estendida até este sábado (31) por recomendação do Ministério da Saúde.
O resgate vacinal teve o objetivo de otimizar lotes disponíveis da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio iniciou o resgate vacinal no dia 7 de outubro, para pessoas até 24 anos e trabalhadores de saúde. No dia 19, a vacinação foi estendida para todas as pessoas até 59 anos.
No entanto, a procura da população pelo imunizante aumentou consideravelmente na última segunda-feira (26), chegando ao maior patamar da demanda desde o início do resgate vacinal. Na quinta-feira (29/10), mais de 62 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para se vacinar, número maior que o dobro do registrado na segunda e na terça-feira. Somente nesta semana, já foram cerca de 170 mil doses do imunizante aplicadas.
No entanto, a procura da população pelo imunizante aumentou consideravelmente na última segunda-feira (26), chegando ao maior patamar da demanda desde o início do resgate vacinal. Na quinta-feira (29/10), mais de 62 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para se vacinar, número maior que o dobro do registrado na segunda e na terça-feira. Somente nesta semana, já foram cerca de 170 mil doses do imunizante aplicadas.
Neste sábado (31), último dia da campanha extraordinária, longas filas se formaram nas unidades de saúde que ainda têm a vacina disponível, como é o caso da Clínica da Família Amaury Bottany, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 512, em Irajá, na Zona Norte do Rio.
De acordo com a SMS, As mais de 410 mil doses aplicadas nesses 25 dias representam 1.700% de aumento em relação ao que é aplicado dessa vacina em um mês comum.
Até o meio-dia deste sábado (31), cariocas abaixo de 59 anos de idade que não se vacinaram ainda podem encontrar os imunizantes em 81 clínicas da família e centros municipais de saúde; e também nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: Botafogo (Rua General Severiano, 91); Zona Norte (Shopping Nova América, em Del Castilho); Zona Oeste (ParkShoppingCampoGrande). Devido à grande procura que vem sendo registrada, é possível que o estoque de algumas unidades se esgote antes do horário previsto.
A lista completa de unidades concentradoras da vacina, e seus respectivos endereços, pode ser consultada em https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/.
Com a finalização dos lotes disponíveis para o resgate vacinal, não haverá prorrogação da vacinação para pessoas que não fazem parte dos grupos etários específicos aos quais o imunizante se destina.
A vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, responsável pela doença meningocócica, uma infecção grave que se manifesta principalmente de duas formas: meningite meningocócica, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal; e a meningococcemia, quando a bactéria provoca uma infecção generalizada na corrente sanguínea.
A doença pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Em casos graves, pode levar à morte. Mesmo quando o paciente consegue se recuperar, existe o risco de sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.
A imunização é uma das formas de prevenção contra os quatro sorogrupos contemplados pela vacina ACWY: A, C, W e Y.
Até o meio-dia deste sábado (31), cariocas abaixo de 59 anos de idade que não se vacinaram ainda podem encontrar os imunizantes em 81 clínicas da família e centros municipais de saúde; e também nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: Botafogo (Rua General Severiano, 91); Zona Norte (Shopping Nova América, em Del Castilho); Zona Oeste (ParkShoppingCampoGrande). Devido à grande procura que vem sendo registrada, é possível que o estoque de algumas unidades se esgote antes do horário previsto.
A lista completa de unidades concentradoras da vacina, e seus respectivos endereços, pode ser consultada em https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/.
Com a finalização dos lotes disponíveis para o resgate vacinal, não haverá prorrogação da vacinação para pessoas que não fazem parte dos grupos etários específicos aos quais o imunizante se destina.
A vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococo, responsável pela doença meningocócica, uma infecção grave que se manifesta principalmente de duas formas: meningite meningocócica, caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal; e a meningococcemia, quando a bactéria provoca uma infecção generalizada na corrente sanguínea.
A doença pode atingir crianças e adultos e evoluir rapidamente. Em casos graves, pode levar à morte. Mesmo quando o paciente consegue se recuperar, existe o risco de sequelas permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.
A imunização é uma das formas de prevenção contra os quatro sorogrupos contemplados pela vacina ACWY: A, C, W e Y.