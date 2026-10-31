Homem é preso com celulares furtados e moto roubada em Botafogo

Um homem foi preso com uma motocicleta roubada e três aparelhos celulares em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (30). Uma equipe da Força Municipal realizava o patrulhamento de rotina na região quando avistou o motociclista em alta velocidade, realizando manobras perigosas entre os carros.





O suspeito tentou fugir, mas colidiu com outro veículo e foi alcançado pelos agentes. Durante a abordagem, a equipe constatou que a motocicleta tinha registro de roubo e circulava com uma placa diferente da original.



Questionado também sobre a procedência dos celulares que estavam com ele, o homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, confessou que havia furtado os aparelhos na região.



Após abordagem dos agentes, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à 10ª DP (Botafogo). Leia mais! Rodrigo Bacellar será transferido para presídio no Rio O suspeito tentou fugir, mas colidiu com outro veículo e foi alcançado pelos agentes. Durante a abordagem, a equipe constatou que a motocicleta tinha registro de roubo e circulava com uma placa diferente da original.Questionado também sobre a procedência dos celulares que estavam com ele, o homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, confessou que havia furtado os aparelhos na região.Após abordagem dos agentes, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à 10ª DP (Botafogo).

Adulteração de placa no Leblon

Em outra ocorrência, também na noite desta sexta-feira (30), agentes da Força Municipal prenderam um homem por adulteração de placa no Leblon, na Zona Sul do Rio. Durante patrulhamento na Avenida Afrânio de Melo Franco, a equipe identificou uma motocicleta cuja placa estava modificada com fita isolante preta, encobrindo um dos números. Após a abordagem, o veículo foi apreendido e o condutor encaminhado à 14ª DP, onde permaneceu detido.

Tiroteio tem presos e ônibus usados como barricada em Caxias





Segundo a Polícia Militar, por volta das 3h, criminosos armados do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade da Jaqueira, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), pela Rua Nereu Ramos, em um comboio de três veículos. A entrada do grupo deu início a um confronto com traficantes locais.



Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer com que os criminosos recuassem. Os suspeitos fugiram por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.



Durante a ocorrência, um policial militar lotado no 15º BPM foi alvo de uma tentativa de assalto praticada por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Bananal, no bairro Vila Leopoldina. O agente reagiu à abordagem e atirou contra um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil G3 calibre 7.62. O homem morreu no local, enquanto o comparsa conseguiu fugir. O armamento foi apreendido.



Posteriormente, denúncias recebidas pela corporação indicaram que integrantes do Comando Vermelho tentariam resgatar um comparsa ferido na região. Durante o patrulhamento pela Avenida Pedro Lessa, os policiais viram um homem fugindo pelo morro, na Rua Boa Vista, enquanto outro suspeito tentava entrar em um ônibus da empresa Santo Antônio.



O coletivo foi abordado nas proximidades, e o suspeito se entregou. Durante a revista, os policiais encontraram, sobre o painel do ônibus, uma mochila preta com uma pistola, carregadores e munições de diversos calibres. Na manhã deste sábado (31), um intenso tiroteio assustou moradores de Duque de Caxias , na Baixada Fluminense. A ação terminou com seis presos e um adolescente apreendido na localidade conhecida como Jaqueira. Ao todo, os agentes apreenderam quatro fuzis, uma pistola, duas granadas, carregadores munições, dois rádios comunicadores, um celular e uma motocicleta.Segundo a Polícia Militar, por volta das 3h, criminosos armados do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade da Jaqueira, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), pela Rua Nereu Ramos, em um comboio de três veículos. A entrada do grupo deu início a um confronto com traficantes locais.Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer com que os criminosos recuassem. Os suspeitos fugiram por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.Durante a ocorrência, um policial militar lotado no 15º BPM foi alvo de uma tentativa de assalto praticada por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Bananal, no bairro Vila Leopoldina. O agente reagiu à abordagem e atirou contra um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil G3 calibre 7.62. O homem morreu no local, enquanto o comparsa conseguiu fugir. O armamento foi apreendido.Posteriormente, denúncias recebidas pela corporação indicaram que integrantes do Comando Vermelho tentariam resgatar um comparsa ferido na região. Durante o patrulhamento pela Avenida Pedro Lessa, os policiais viram um homem fugindo pelo morro, na Rua Boa Vista, enquanto outro suspeito tentava entrar em um ônibus da empresa Santo Antônio.O coletivo foi abordado nas proximidades, e o suspeito se entregou. Durante a revista, os policiais encontraram, sobre o painel do ônibus, uma mochila preta com uma pistola, carregadores e munições de diversos calibres.

Posteriormente, criminosos retiraram as chaves de três ônibus na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, com o objetivo de interditar a via. Policiais militares atuaram na ocorrência e realizaram a desobstrução da avenida.



Segundo relatos de moradores, motoristas também foram obrigados a retornar pela contramão. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos passageiros deixando os ônibus e seguindo a pé pela rua devido ao trânsito parado. Testemunhas afirmam ainda que tiros foram ouvidos durante a madrugada no Barro Vermelho, em Gramacho.



Entre os presos estava Caique Dias de Souza, conhecido como Colete, com passagens por homicídio e tráfico de drogas. Ele é apontado como integrante da Equipe Caos do Comando Vermelho, subordinado direto de Edgar Alves de Andrade, o “Doca” ou “Urso”, e de BX, também conhecido como Buchecha Rosa, chefe do Corte Oito. Colete é apontado ainda como o principal responsável pelos confrontos no Pantanal desde agosto de 2026.



Também foram presos Igor Genesio da Conceição, o Danon, que possui passagens por tráfico de drogas e roubo, e Kaiky Silva das Neves, o China, que tem seis anotações por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.