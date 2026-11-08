Menina de 3 anos morre após ser baleada dentro de casa em Guaratiba

Uma menina de três anos morreu após ser baleada dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste, na manhã deste domingo (8). A criança chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas morreu na unidade.





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital. No local, os policiais confirmaram a morte da menina.



A mãe informou aos agentes que a criança havia sido atingida dentro da residência. Segundo a PM, os pais das crianças estavam dormindo em outro cômodo quando ouviram o barulho do tiro. Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova ferida. A família levou a criança ao hospital. O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação. A arma seria do pai da vítima. LEIA MAIS: Pescador morre durante tentativa de resgate De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital. No local, os policiais confirmaram a morte da menina.A mãe informou aos agentes que a criança havia sido atingida dentro da residência. Segundo a PM, os pais das crianças estavam dormindo em outro cômodo quando ouviram o barulho do tiro. Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova ferida. A família levou a criança ao hospital. O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação. A arma seria do pai da vítima.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do disparo. Até o momento, não há confirmação oficial sobre como a criança foi atingida ou quem teria efetuado o tiro.

Lutador que agrediu vizinhas tem prisão convertida para preventiva

A Justiça do Rio converteu para preventiva a prisão temporária do lutador Lucas Portela Fontana Gomes, que foi detido por agredir duas vizinhas em um prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte da capital. A decisão ocorreu durante audiência de custódia realizada neste sábado (7).

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5). Por volta das 1h10, policiais militares e guardas municipais foram acionados para comparecer ao edifício, onde o suspeito, que também mora no local, teria invadido apartamentos e agredido vizinhos. Antes disso, a confusão já havia começado dentro da própria residência de Lucas.

Segundo o registro policial, o homem teria ameaçado matar todos que estavam em um dos apartamentos. Uma das moradoras, ao ouvir os gritos de socorro e saber que uma idosa permanecia sozinha em um dos imóveis, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Ao sair do elevador, ela foi surpreendida pelo lutador, que a teria obrigado a ficar de joelhos e passou a desferir golpes contra sua cabeça e seu rosto, além de aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.

Para a juíza Laura Noal Garcia, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão. O caso está sob segredo de Justiça.