PM faz operações para combater atividades criminosas na Zona Norte

A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (9), operações no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, e nas comunidades do Campinho e Fubá, todas localizadas na Zona Norte do Rio. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Em meio às ações das autoridades, a plataforma "Onde Tem Tiroteio" registrou disparos ouvidos em Cascadura, nas proximidades do Morro do Fubá, por volta das 6h20.

Segundo a corporação, o objetivo da incursão no Complexo da Pedreira, dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), é combater roubos de cargas e veículos, além de remover obstáculos instalados por criminosos para restringir a circulação de moradores.

As autoridades afirmaram que fizeram comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual da região, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio) e do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, para minimizar o impacto da ação.

Já a operação nas comunidades do Campinho e Fubá - a primeira controlada pelo TCP e o segunda pelo Comando Vermelho - tem como objetivos verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia, cumprir mandados de prisão, combater a atuação de grupos criminosos e coibir possíveis práticas de cobranças indevidas por serviços como internet e televisão. A ação conta com o apoio de um veículo blindado, de acordo com imagens divulgadas pela corporação.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região do Complexo da Pedreira e outra que atende as comunidades do Campinho e Fubá mantêm o atendimento, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou, em nota, que as suas unidades funcionam normalmente.

Já a Secretaria Municipal de Educação informa que as escolas estão em atendimento presencial nas regiões do Complexo da Pedreira e na comunidade do Fubá, enquanto nenhum colégio da rede estadual precisou ser fechado, conforme a Secretaria de Estado de Educação.

Operação mirou quadrilha de roubos de veículos

As polícias Civil e Militar realizaram, na última sexta-feira (6), uma operação para combater e prender uma quadrilha envolvida em roubos e clonagens de veículos, na comunidade Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Foram 360 agentes participando da ação, que terminou com seis homens presos - cinco deles alvos de mandados de prisão - e um morto.

Durante a atuação das equipes na região, houve intensos tiroteios. Em um muro na localidade, criminosos escreveram uma mensagem ameaçando os policiais: "Subir vai morrer, polícia. 'Tá' sendo visto." Agentes encontraram peças de veículos dentro de uma van e uma central clandestina de internet. Drogas, dois simulacros - sendo um de fuzil e outro de pistola -, automóveis e motos foram apreendidos.

A segunda fase da Operação Sinal Oculto mirou suspeitos de roubos, adulterações e vendas de automóveis de origem ilícita. As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) começaram após a identificação de perfis em redes sociais que anunciavam carros de alto valor por preços muito abaixo do praticado no mercado.