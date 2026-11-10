Operações terminam com presos e drogas apreendidas na Zona Oeste

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (10), na Zona Oeste do Rio. Eles foram detidos em operações da Polícia Militar nas comunidades do Sapo e Sossego, em Senador Camará; e 48 e Santo André, em Bangu. O objetivo das ações foi desarticular a atuação do crime organizado no local. Bandidos reagiram à incursão das autoridades e entraram em confronto com os agentes.

Segundo a corporação, durante o tiroteio, um veículo ocupado por suspeitos capotou. Os ocupantes, então, fugiram em direção a uma área de mata. Durante a revista no carro, os policiais encontraram um fuzil e drogas.

Dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos, e um veículo, recuperado. Ainda durante o patrulhamento na comunidade do 48, os policiais encontraram 15 câmeras de monitoramento utilizadas pelo tráfico de drogas na região.

Já uma residência abandonada, próxima à área de mata, na comunidade do Santo André, os policiais localizaram grande quantidade de material entorpecente, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo de drogas.

A Secretaria de Estado de Educação informou que até o momento, quatro colégios precisaram ser fechados na região. Além disso, nove escolas da rede municipal foram impactadas – três na comunidade do Sapo e seis na comunidade do 48. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, sete unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial que atendem a região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Apreensão de drogas horas antes da operação

Horas antes do início da operação, na madrugada desta terça-feira, policiais do 14º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas na Estrada do Quafá, em Bangu. Os agentes realizaram um cerco tático em um veículo, onde encontraram os entorpecentes. Dois suspeitos foram detidos e encaminhados à 34ª DP (Bangu), que investiga o caso.

Os desafios no combate às organizações criminosas

O combate às organizações criminosas é um desafio diário enfrentado pelas forças de segurança do estado do Rio. Além do terror imposto a cariocas e fluminenses, as facções se especializam cada vez mais, adotando até táticas de guerra - como drones para arremessar artefatos explosivos e seteiras (buracos criados em veículos e muros para colocar armas).

Para o professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), um dos obstáculos centrais enfrentados por agentes é a geografia do Rio, que propicia o controle de territórios.

Para monitorar policiais e bandidos rivais, criminosos utilizam câmeras e os próprios integrantes. O antropólogo e capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Paulo Storani, ressalta que um dos principais desafios a ser enfrentado é a quantidade de criminosos em liberdade. Segundo ele, há cerca de 55 mil pessoas envolvidas diretamente com organizações criminosas no Rio, sendo 80% traficantes.

Além disso, o tráfico internacional de armas também é um problema. Segundo levantamento divulgado em 2025 pela Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (Cfae), da Polícia Civil, apenas 5% das armas apreendidas no Rio têm origem de fabricação nacional. Ou seja, 95% do armamento na mão de criminosos foi fabricado fora do país, como, por exemplo, nos Estados Unidos, Argentina, Romênia, Geórgia, Bélgica, Alemanha, Suíça, Turquia e Israel.

Para atrapalhar e dificultar ações policiais, criminosos também costumam sequestrar ônibus para usar como barricadas em vias movimentadas da cidade do Rio. Em julho, quatro coletivos bloquearam a Estrada do Taquaral, na altura da Vila Aliança, na Zona Oeste, durante uma operação da Polícia Militar.