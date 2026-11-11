TJRJ concede liberdade provisória a vigilante baleado por PM

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) concedeu liberdade provisória ao vigilante Douglas Balduíno de Souza, preso após ser acusado de tentativa de assalto e baleado por um policial entre Piedade e Quintino Bocaiúva, Zona Norte do Rio, na madrugada do último domingo (8). Em decisão tomada durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira (10), a juíza Laura Noal Garcia afirmou que o ocorrido precisa de mais esclarecimentos.

Na avaliação da magistrada, embora a gravidade da possibilidade de tentativa de roubo não possa ser ignorada, as autoridades não apreenderam uma arma de fogo com Douglas. Além disso, o custodiado ainda não foi ouvido, pois ele segue internado no Hospital Municipal Salgado Filho, em condição estável, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Laura Noal Garcia considerou, também, a possibilidade de o evento ser classificado como incidente de trânsito, destacando-se a "dinâmica rápida e complexa do desdobramento dos acontecimentos".

'Saiu um peso das costas'

A psicóloga Francilene Araújo, companheira de Douglas, comemorou a decisão em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira, horas após a audiência de custódia. "A gente conseguiu o alvará de soltura. É o primeiro passo que conseguimos de positivo. Em um primeiro momento, ficamos o dia todo no hospital porque eu queria visitá-lo sem restrição. Ficaram eu e minhas filhas lá esperando chegar o alvará de soltura para poder não ter mais policiamento no quarto", disse.

Ela detalhou o estado de saúde do vigilante, que pode receber alta nesta quarta-feira (11). "Ele está bem. Amanhã, vamos voltar lá para ver com o médico como vai ser essa questão da alta. Ele ainda não pode ficar de pé, perdeu muito sangue, precisou de transfusão no primeiro dia. Ele está bem, ficou muito feliz de estarmos lá perto, a família."

Francilene também falou sobre os próximos passos do processo e determinações da Justiça contra Douglas. "Parece que saiu um peso das nossas costas, mas precisa ter alguns critérios. Não pode sair da comarca do Rio, precisa estar lá todo dia 10 a partir de dezembro para poder assinar. Tem todo um protocolo para poder seguir. Ele ainda não foi inocentado, o processo ainda segue, mas não vamos desistir porque vamos provar a inocência dele", afirmou.

Entenda o caso

O caso ocorreu na Rua Elias da Silva, que liga Piedade a Quintino Bocaiúva. Francilene contou, em outro vídeo publicado nas redes sociais, que o marido retornava do trabalho, em um condomínio no Engenho Novo, para casa, quando se desequilibrou da moto e encostou com a mão no carro do policial.

"Conforme veio na pista, parece que bambeou com a moto. Para não cair, apoiou o lado esquerdo da moto nesse carro. Ao apoiar a mão para não cair, ele recebeu um disparo no braço. Conforme recebeu o disparo, conseguiu estacionar a moto e falou para o cara: 'Por que você fez isso comigo? Estou saindo do trabalho e estou voltando para casa'. O cara mexeu nele para ver se estava armado. Não estava porque é trabalhador", afirmou Francilene.

A ocorrência policial sobre o caso narra que Douglas ainda teria dito "Perdeu" ao emparelhar sua moto com o carro. Essa versão foi contestada por Francilene. "Quando cheguei, fiquei sabendo que o policial fez uma denúncia que o meu marido tentou assaltar ele, que viu meu marido tirando alguma coisa do casaco e dizendo para ele 'Perdeu'. Todo mundo sabe que o meu marido é trabalhador. A gente vê isso acontecendo com todo mundo, mas a gente nunca pensa que vai acontecer na nossa casa."

Em nota, a Polícia Militar informou que um procedimento apuratório foi instaurado para averiguar as circunstâncias do caso. Já a Polícia Civil destacou que a investigação está em andamento na 24ª DP (Piedade). "A distrital requisitou imagens de câmeras de monitoramento da região e realiza diligências complementares para apurar o ocorrido e a responsabilidade dos envolvidos", aponta o comunicado.