Homem que sequestrou ônibus na Ponte Rio-Niterói é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nesta terça-feira (10), Jhon Lenon Silva Barbosa, de 35 anos, em Santa Maria, zona rural da cidade de Presidente Kennedy, litoral do estado. O homem, que estava foragido do sistema prisional do Rio desde 18 de outubro de 2025 após ter fugido durante uma saída temporária, foi o autor do sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói em março de 2017.

Jhon Lenon tem 12 anotações criminais, diversas delas relacionadas a roubos, receptação e disparo de arma de fogo. Ele ainda possui uma pena restante de 44 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, devido a condenações por crimes patrimoniais.

O delegado Daniel de Araújo, titular da Delegacia Policial de Presidente Kennedy, deu detalhes sobre a prisão. "Ele estava em saidinha e não retornou para o presídio, ficando em Presidente Kennedy já há aproximadamente um ano. Com o apoio das forças de segurança do município e do sistema de inteligência do Rio, conseguimos localizar e efetuar a prisão desse elemento", disse.

Jhon Lenon foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. A prisão será comunicada ao Poder Judiciário, para adoção das providências legais relacionadas ao cumprimento da pena.

"O histórico criminal demonstra a reiterada participação do preso em crimes contra o patrimônio, especialmente roubos praticados mediante violência ou grave ameaça, alguns deles com emprego de arma de fogo", afirmou Daniel de Araújo. Na avaliação do delegado, a prisão demonstra a importância da atuação conjunta na localização e captura de pessoas procuradas pela Justiça.

Relembre o sequestro

O caso aconteceu na manhã do dia 21 de março de 2017. Na época com 25 anos, Jhon Lenon entrou em um ônibus da linha Alcântara x Niterói, na subida da Ponte Rio-Niterói, e anunciou o assalto, mantendo os 30 passageiros como reféns usando uma réplica de arma. O caso ganhou grande destaque na imprensa nacional.

Após horas de negociação, as pessoas no coletivo foram liberadas de forma gradual, sem que ninguém saísse ferido. Então, o sequestrador se entregou e foi preso pelas autoridades. A ação contou com participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do 12º BPM (Niterói) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Na ocasião, o homem também foi reconhecido por vítimas de outros crimes investigados pela 76ª DP (Niterói). Segundo informações divulgadas à época, ele também foi apontado como responsável por outros assaltos, incluindo um roubo contra um veterinário em Niterói e outro roubo a ônibus no município de São Gonçalo.