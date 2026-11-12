Idosa que causou morte em acidente responderá por homicídio culposo

Carmen Silvia Simonetti, de 80 anos, a motorista que causou o acidente que deixou uma pessoa morta e mais quatro feridos em Copacabana, Zona Sul do Rio , vai responder por homicídio culposo – quando não há intenção de matar – e lesão corporal culposa. Durante o depoimento desta quinta-feira (12), ela alegou que estava "em choque" e não teria condições de esclarecer os questionamentos da Polícia Civil.

As informações foram divulgadas pela TV Globo e confirmadas ao O DIA pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), que investiga o caso. Um novo depoimento deve ser marcado em breve. A reportagem busca, ainda, a defesa de Carmen para um posicionamento.

Entenda o caso

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (11), por volta das 17h40, na Rua Siqueira Campos, uma das mais movimentadas de Copacabana. Carmen conduzia um carro, de modelo Honda WR-V, ao lado da cuidadora Carla Dias Antunes, 42, que estava no banco do carona, quando o veículo acabou atravessando a pista para o outro lado, subindo na calçada e colidindo com os pedestres. O automóvel só parou depois de entrar em uma loja no local.

O carro atingiu quatro pessoas. Três delas estavam na calçada: Mercedes Vaz Sasson, de 98 anos, que foi levada às pressas ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos; Bruno Jorge Vaz Sasson, transferido a outro hospital privado; e Neusa Belaguarda de Oliveira, que está internada no Hospital São Lucas, também em Copacabana, que não divulga informações sobre estado de saúde sem autorização de pacientes ou familiares.

Além disso, uma funcionária da loja em que o veículo se chocou, Anna Paula Barbosa, 39, também se feriu, mas já recebeu alta, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o acidente, ela saiu do edifício e, pouco depois, sofreu um possível mal súbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50 para atender à ocorrência, com agentes do quartel de Copacabana.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a 12ª DP (Copacabana) investiga as circunstâncias da morte de Mercedes Vaz Sasson. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", apontou a corporação. A família de Mercedes Vaz Sasson ainda não confirmou a data e o local do enterro dela.

Acidente causou interdições nas ruas

O acidente provocou a interdição de um trecho da Rua Siqueira Campos, entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 18h16 havia retenções na Rua Barata Ribeiro e na própria Siqueira Campos, a partir da Rua Silva Castro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio atuaram no local. Como alternativa, os motoristas que trafegavam pela Rua Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia para acessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou a Avenida Atlântica.