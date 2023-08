Mulher de Faustão posta carta aberta após transplante de coração: 'Domingo abençoado'

Rio - Luciana Cardoso, mulher de Faustão, divulgou uma carta aberta, nesta segunda-feira, após o apresentador de 73 anos passar pela cirurgia de transplante de coração , no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em publicação no Instagram, a jornalista agradeceu o apoio que Fausto Silva tem recebido e falou sobre o processo que o comunicador enfrentou até ser submetido ao procedimento.

"Ontem foi um domingo abençoado pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência, já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023", iniciou Luciana.

Em seguida, a jornalista comentou a decisão de vir à público com o quadro de saúde de Faustão: "Nos mantivemos em silêncio como é característica da família até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a noticia", afirmou.

"A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas", declarou ela, que chegou a lançar um perfil no Instagram para compartilhar histórias de outras pessoas que passaram pela operação

Além de agradecer a corrente de "afeto e fé" que movimentou o país nos últimos dias, Luciana também fez questão de registrar uma mensagem para a família do doador. "E finalmente, agradecer a essa família abençoada que, em um momento de dor e sofrimento, disse 'SIM' e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance na vida", escreveu.

"Fausto sempre falou sobre a importância da doação de órgãos em seu programa. Tanto na Globo como na Band. Agora além de divulgar, essa passa a ser também uma missão de vida", finalizou a mulher do apresentador. Nos comentários, famosos como Angélica, Adriane Galisteu e Fernanda Paes Leme registraram o carinho por Faustão com mensagens positivas e emojis de coração.

Internação

Faustão está internado desde 5 de agosto no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma insuficiência cardíaca. No dia 18, apareceu em vídeo divulgado pelo filho, João Guilherme Silva. "Por sorte, ainda não morri", declarou na gravação. O apresentador já passou por outros problemas de saúde. Faustão sofreu de diabetes.

"Eu estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. E eu peço que, quem gosta de mim, reze. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isto, quem decide é o chefe lá em cima", declarou Faustão.

No dia 20, o apresentador teve uma piora no quadro de insuficiência cardíaca e a equipe médica informou que ele precisava passar por um transplante de coração com urgência. De acordo com o boletim, Faustão já estava incluído na fila única de transplantes e fazia sessões de diálise.

Após o procedimento deste domingo, 27, o hospital Albert Einstein confirmou em nota que a operação foi bem sucedida e durou aproximadamente 2h30.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de (domingo), quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", informou a assessoria do hospital.

O hospital recebeu um órgão compatível depois de o apresentador ter ficado apenas sete dias na fila de transplante do SUS.