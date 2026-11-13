Rodrigo T. Ribeiro reassume coluna "Que Isso, Gordinho?" no jornal Meia Hora

O bom filho à casa torna! O jornalista Rodrigo T. Ribeiro está oficialmente de volta ao comando da coluna “Que Isso, Gordinho?”, no jornal Meia Hora, um dos veículos mais lidos e queridos do Rio de Janeiro.
Com uma trajetória marcada pela comunicação popular, cultura e serviço público, Rodrigo retorna às páginas do jornal com a missão de seguir contando boas histórias, dando voz aos personagens da cidade e trazendo os bastidores do Rio com leveza e informação.
Sobre o colunista
Bacharel em Direito e Jornalismo pela Universidade Estácio de Sá, Rodrigo T. Ribeiro é especialista em Fiscalização, Controle e Orçamento Público pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e pela Escola do Legislativo do Rio de Janeiro (Elerj), instituição onde também concluiu especialização em Metodologia do Ensino Superior.
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Na imprensa, acumula passagens pelas redações dos portais Terra, UOL e R7, além de ter atuado como comentarista do programa Domingo Espetacular, na Record TV. Atualmente, assina textos no jornal O Dia, no portal iG e marca seu retorno triunfal ao Meia Hora.
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Fora das redações, construiu sólida carreira nas relações públicas e assessoria de imprensa privada e pública, com passagens pelo Barra Music, projetos culturais incentivados, Subprefeitura da Tijuca e Feira de São Cristóvão, além de atuar junto a órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio. Comprometido com a inclusão e a educação, é consultor da Diretoria da Diversidade da OAB-RJ para os 92 municípios fluminenses e professor do projeto PreparaNem, na UERJ.