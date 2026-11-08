Vasco x Palmeiras: onde assistir pela TV, escalações e mais





No jogo de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol do meia Maurício. Com isso, o Alviverde joga pelo empate para avançar à decisão. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória cruz-maltina por um gol leva a disputa para os pênaltis.



O vencedor do confronto enfrenta o Grêmio na final, marcada para o dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time gaúcho eliminou o Atlético-MG na outra semifinal. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.No jogo de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol do meia Maurício. Com isso, o Alviverde joga pelo empate para avançar à decisão. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória cruz-maltina por um gol leva a disputa para os pênaltis.O vencedor do confronto enfrenta o Grêmio na final, marcada para o dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time gaúcho eliminou o Atlético-MG na outra semifinal.

Onde assistir a Vasco x Palmeiras

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta, pela TV Globo, e na TV fechada, pelo SporTV e pelo Premiere. No streaming, o jogo pode ser acompanhado pelo Amazon Prime Video e pela GE TV, no YouTube, de graça.

Como chega o Vasco

O Vasco chega embalado para a decisão. No fim de semana, o time de Pedro Emanuel venceu o Athletico-PR de virada, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.



Para o jogo deste domingo, o técnico terá um desfalque importante. O zagueiro Saldivia foi expulso na partida de ida, após receber o segundo cartão amarelo, e cumpre suspensão automática. Gabriel Pereira deve ser o substituto. Por outro lado, o atacante Andrés Gómez, que se recuperou de uma lesão no pé e ficou fora do primeiro jogo, volta a ficar à disposição e deve começar entre os titulares.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras também vive bom momento. Na última quinta-feira (5), o Alviverde goleou o Remo por 6 a 1, pelo Brasileirão, e segue na briga pelo título nacional. Além da Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira também está na final da Libertadores.



O treinador ganha o reforço do atacante Ramón Sosa, recuperado de uma lesão na coxa direita, que deve ser relacionado. Em compensação, o atacante Paulinho, que se recupera de um trauma na panturrilha direita, segue fora.



Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.



Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Maurício), Andreas Pereira e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Equipe de Arbitragem

Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, será o árbitro de Vasco x Palmeiras. Ele terá como assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). O VAR ficará sob o comando de Wagner Reway (SC), com auxílio de Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).