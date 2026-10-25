Derrotado em disputa para governador, Paes vota e anuncia férias

O ex-prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes (PSD), que concorreu ao cargo de governador do estado neste ano, anunciou férias, em uma postagem nas redes sociais, na manhã deste domingo (25). Ele apresentou o comprovante de votação no segundo turno.

Paes votou no Gávea Golf Club, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Nos últimos dias, o ex-prefeito esteve em atos de apoio ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a manifestação intitulada Brasil Pronto pra Mais, realizada em Copacabana, também na Zona Sul, neste sábado (24).

"O Rio parou pra ver Lula! Mais de 1 milhão de pessoas em Copacabana, para saudar o maior político da história do Brasil!", escreveu o ex-prefeito nas redes sociais.

Na última sexta-feira (23), Paes já havia participado de um encontro com Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidente na chapa de Lula, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Perda para Ruas

A disputa ao Governo do Estado do Rio foi marcada por um imbróglio na Justiça Eleitoral. No primeiro turno, o candidato Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% da votação divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Paes obteve 3.706.984 votos, ou seja, 42,76%, enquanto Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu sob júdice, somou 274.411 votos (3,17%).

Quatro dias após o primeiro turno, o TSE decidiu anular e excluir os votos de Garotinho da contagem, sendo favorável ao indeferimento da candidatura devido a uma condenação por improbidade administrativa, por causa de desvios de verbas da Saúde, na época em que ele era secretário na gestão de Rosinha, mulher dele.

Com isso, Ruas ultrapassou a marca de 50%, sendo declarado governador eleito, sem ter a necessidade de disputa no segundo turno.

Depois da retotalização dos votos e, por consequência, a derrota, Paes declarou que o seu grupo político continuará acompanhando as ações da próxima administração e cobrando resultados.

"O Estado do Rio de Janeiro vive uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública. A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos”, disse.

Em publicação realizada nas redes sociais, Paes dedicou um trecho aos eleitores da capital, onde venceu a votação para o governo estadual. Ele relacionou o resultado à trajetória como prefeito da cidade, cargo ocupado por quatro mandatos.



“Quero fazer um agradecimento especial aos eleitores cariocas pela vitória que tivemos na cidade do Rio. É muito gratificante receber esse reconhecimento da população da cidade que tive a honra de governar por quatro mandatos e que conhece de perto o nosso trabalho e as transformações que realizamos”, afirmou.

Paes renunciou à Prefeitura do Rio em março desse ano para a disputa ao Governo do Rio.