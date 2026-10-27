Metrô de Botafogo ganha posto do Bilhete Único Intermunicipal

Até o dia 6 de novembro, passageiros que precisam cadastrar ou reativar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para garantir o benefício da Tarifa Social contam com um ponto de atendimento presencial na estação Botafogo do MetrôRio, na Zona Sul . A ação é promovida pela Prodata Mais Mobi, operadora da bilhetagem eletrônica do cartão Riocard Mais, e tem atendimento exclusivo de segunda a sexta, em dias úteis, das 8h às 17h.





A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso à Tarifa Social para os passageiros que têm direito ao benefício. Após a habilitação, a passagem de metrô e trem passa a custar R$ 5. Além do posto presencial em Botafogo, a habilitação ou reativação do BUI continua disponível de forma 100% digital pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site Leia mais! Djavan é anunciado como atração do Réveillon de Copacabana A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso à Tarifa Social para os passageiros que têm direito ao benefício. Após a habilitação, a passagem de metrô e trem passa a custar R$ 5. Além do posto presencial em Botafogo, a habilitação ou reativação do BUI continua disponível de forma 100% digital pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br

O que é o BUI?

O BUI é um benefício social aplicado nas tarifas de transporte público e concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do cadastro do CPF. Para ter direito, o cidadão deve preencher os requisitos necessários, estar devidamente cadastrado e habilitado no programa do Bilhete Único Intermunicipal, além de possuir uma conta e um cartão Riocard Mais Expresso ou Riocard Mais Vale-Transporte.



Tem direito ao benefício pessoas com idades entre 6 e 64 anos, com o total do rendimento mensal inferior ou igual a R$ 3.205,20. O BUI somente é permitido para um cartão por CPF, é pessoal e intransferível.



O passageiro cadastrado no programa pode utilizar até dois meios de transporte, um deles obrigatoriamente intermunicipal, no período de três horas, pagando o valor máximo de R$ 9,40.



O benefício do Bilhete Único Intermunicipal pode ser usado em barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans intermunicipais legalizadas, BRT e VLT, podendo ser utilizado duas vezes ao dia, com o intervalo mínimo de uma hora entre elas.



Para fazer o cadastro no BUI, além da campanha itinerante, o passageiro também pode se cadastrar no site da Riocard Mais, preencher a declaração de renda e depois selecionar a opção “Deseja habilitar o Bilhete Único Intermunicipal?”. O passo a passo completo pode ser encontrado no site do BUI.



Quem está habilitado no Bilhete Único Intermunicipal também está automaticamente habilitado na Tarifa Social do Metrô, Tarifa Social do Trem, Tarifa Social das Barcas e Gratuidade Ilhéus, benefício para moradores de Ilha Grande e Paquetá.

Como utilizar a Tarifa Social no embarque

Para garantir o desconto diretamente na catraca, o passageiro deve realizar corretamente a validação por biometria facial no momento do embarque. Para evitar inconsistências e o bloqueio do benefício, ao aproximar o cartão do validador, a dica é olhar diretamente para a câmera posicionando o rosto de frente para o leitor e aguardar a confirmação do sistema antes de passar pela roleta. Mais informações sobre as regras de elegibilidade e a documentação necessária podem ser consultadas no site.

