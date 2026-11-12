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Suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' é presa na Zona Norte

Investigações apontam que Jessica dos Santos marcava encontros através de aplicativos de relacionamento, dopava as vítimas e as roubava

Jessica dos Santos foi encontrada no Shopping Nova América, por volta das 14h desta quarta-feira (11)
Jessica dos Santos foi encontrada no Shopping Nova América, por volta das 14h desta quarta-feira (11) -
Uma mulher foi presa no Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (11), suspeita de dopar vítimas através do golpe conhecido como "Boa Noite Cinderela". Segundo as investigações, Jessica dos Santos Balduíno marcava os encontros através de um aplicativo de relacionamento e roubava os pertences das pessoas quando elas sofriam a perda de consciência. Ela era considerada foragida da Justiça.
Leia mais: Homem é preso em operação contra violência sexual infantil
Conforme a Polícia Civil, Jessica possui 11 anotações criminais com as mesmas características. Em depoimento, uma das vítimas afirmou que, após conhecer a mulher, a convidou para ir à casa dele. Depois de dois copos de bebidas alcoólicas preparadas pela suspeita, o homem sentiu sonolência e ficou desacordado. Em seguida, ele notou que foi roubado, o que causou a ele um prejuízo avaliado em cerca de R$ 8,8 mil.
Então, os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados à Jessica e a localizaram no momento em que ela estava no shopping, por volta das 14h. A detida não ofereceu resistência e acabou encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo), que investiga o caso. Contra ela, foram cumpridos quatro mandados de prisão pelo crime de roubo impróprio.
A reportagem tenta localizar a defesa de Jessica dos Santos. O espaço está aberto para manifestação. 

'Boa Noite Cinderela' acende alerta das autoridades

O golpe do "Boa Noite Cinderela" consiste na adulteração de bebida da vítima com substâncias psicoativas, tornando-a suscetível a crimes como roubo e abuso sexual. Crimes deste tipo têm ligado o alerta das autoridades.
No último dia 25 de setembro, uma dupla foi presa em flagrante por aplicar o golpe "Boa Noite, Cinderela" em um turista colombiano. De acordo com as investigações, a vítima teve um prejuízo maior que R$ 6,2 mil. Policiais civis encontraram a dupla na galeria do Túnel Rebouças, que liga o bairro Rio Comprido, na região central da capital, à Lagoa, na Zona Sul.
Apurações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) apontaram que o turista marcou um encontro, por meio de um aplicativo de relacionamentos. Na ocasião, o colombiano foi dopado após ingerir uma bebida alcoólica preparada pela dupla, tendo seu celular, 1,2 mil dólares em espécie (cerca de R$ 6,2 mil) e cartões de crédito furtados.
Na ação, a vítima ainda acabou sendo arremessada de um automóvel em movimento no Centro do Rio. O turista chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, onde deu entrada com traumas no ombro e braço direito, além de apresentar quadro severo de desorientação por intoxicação por substância exógena.
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Jessica dos Santos tem 11 anotações criminais com as mesmas características
Jessica dos Santos tem 11 anotações criminais com as mesmas características Reprodução / Redes sociais
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