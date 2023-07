Ludmilla mobiliza 60 mil fãs em show no Engenhão

Rio - Com uma estrutura de primeira, muita música e participações especiais, Ludmilla subiu ao palco no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, durante a noite deste sábado (08). A cantora mobilizou 60 mil fãs, segundo informado pela sua assessoria de imprensa, como um dos maiores shows já realizados no espaço.



O evento de pagode estava sendo aguardado pelos admiradores da cantora, que prometeu a maior edição do seu show intitulado “Numanice”, onde canta sucessos de um dos gêneros musicais que mais se identifica.



A programação também teve foco na solidariedade, com uma campanha de doação de sangue que disponibilizou ingressos para quem foi até o Hemorio colaborar com os estoques.



Se apresentaram ao lado da artista nomes como Baco Exu do Blues, o grupo Caju pra Baixo, L7 e Preta Gil. Diversas celebridades também aproveitaram a programação, como Bruna Marquezine, Mel Maia, Jade Picon e Vini Jr.



Um dos destaques foi o show iluminado com drones no céu, remetendo a cartões postais do Rio, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.