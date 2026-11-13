Ed Westwick curte SP e prova lanche de mortadela

Ed Westwick, conhecido mundialmente por viver Chuck Bass na série 'Gossip Girl', aproveitou uma passagem por São Paulo para explorar a cidade. Aos 39 anos, o ator britânico compartilhou nas redes sociais registros de seus passeios e experiências gastronômicas durante a viagem.
Um dos destinos escolhidos foi o Beco do Batman, na Vila Madalena, famoso pelos grafites e murais coloridos. Por lá, Westwick posou diante das obras, acompanhou artistas em ação, tomou sorvete e até apareceu fumando um charuto.
Um dos destinos escolhidos foi o Beco do Batman, na Vila Madalena, famoso pelos grafites e murais coloridos. Por lá, Westwick posou diante das obras, acompanhou artistas em ação, tomou sorvete e até apareceu fumando um charuto.
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O roteiro incluiu ainda uma parada no Mercado Municipal, onde o ator experimentou o tradicional sanduíche de mortadela. Ele também compartilhou imagens de pratos da culinária brasileira e de sua presença no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado no último domingo (8), em Interlagos. Em outro registro, mostrou que também levou uma lembrança do país: uma camisa da Seleção Brasileira.
Ao se despedir, Westwick publicou uma mensagem de agradecimento aos paulistanos. "São Paulo, uma lenda... Obrigado pela energia, pela comida e por ser tão cheia de vida! Até a próxima".