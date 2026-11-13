Exclusivo! Rodrigo Faro dedica prêmio à esposa Vera Viel

Uma noite de celebração, reconhecimento e muito romantismo! Rodrigo Faro foi um dos grandes destaques da primeira edição brasileira do Man Awards, realizada na última terça-feira (10), no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Ao receber a homenagem por sua trajetória na televisão, o apresentador não escondeu a emoção e fez questão de dividir os méritos da conquista com uma pessoa muito especial: sua esposa, Vera Viel.
Acompanhado da modelo e apresentadora, Faro falou sobre a felicidade de ter a companheira ao seu lado em mais um momento importante de sua carreira. Em seu discurso, ressaltou a cumplicidade que marca a relação dos dois e a alegria de compartilhar as conquistas.
“Ser homenageado para mim é motivo de orgulho, né? Estar aqui entre esses grandes nomes, falando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu legado na televisão, falando da minha carreira, recebendo esse prêmio”, declarou.
Mas foi ao falar de Vera que o apresentador deixou transparecer seu lado mais romântico. “Estou muito feliz, muito orgulhoso e, principalmente, porque a Vera está aqui comigo. A gente sempre vibra com as vitórias, com as coisas que o outro conquista. Então, saber que eu vou receber mais um prêmio e que a Vera vai estar aqui para me aplaudir é maravilhoso”, afirmou.
Acompanhado da modelo e apresentadora, Faro falou sobre a felicidade de ter a companheira ao seu lado em mais um momento importante de sua carreira. Em seu discurso, ressaltou a cumplicidade que marca a relação dos dois e a alegria de compartilhar as conquistas.
“Ser homenageado para mim é motivo de orgulho, né? Estar aqui entre esses grandes nomes, falando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu legado na televisão, falando da minha carreira, recebendo esse prêmio”, declarou.
Mas foi ao falar de Vera que o apresentador deixou transparecer seu lado mais romântico. “Estou muito feliz, muito orgulhoso e, principalmente, porque a Vera está aqui comigo. A gente sempre vibra com as vitórias, com as coisas que o outro conquista. Então, saber que eu vou receber mais um prêmio e que a Vera vai estar aqui para me aplaudir é maravilhoso”, afirmou.
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Vera Viel relembra início do relacionamento e declara admiração pelo marido
Emocionada com as palavras do marido, Vera também fez questão de destacar o orgulho que sente pela trajetória de Rodrigo. A modelo relembrou o início do relacionamento, quando o apresentador ainda construía seu caminho na televisão, e recordou uma previsão que ele fez sobre o futuro dos dois.
“Quando eu conheci o Rodrigo e ele falou que eu seria a mãe das filhas dele, ele tinha razão. Ele foi visionário. Ele estava começando ali, fazia novela, estava começando a carreira dele na Globo na época”, contou.
Vera também revelou que o marido é uma de suas maiores inspirações, inclusive em sua nova fase profissional. Atualmente à frente de um programa no YouTube, ela destacou que aprendeu muito com Rodrigo e continua contando com seus conselhos.
“Eu sempre vi o Rodrigo muito dedicado a tudo o que ele faz, uma pessoa que sempre correu atrás das suas coisas, dos seus sonhos. É uma admiração mesmo que eu tenho pelo profissionalismo dele. Ele me inspira muito. Hoje eu tenho um programa também no YouTube, onde estou apresentando, e quem me ensinou muitas coisas e me ensina até hoje é ele”, revelou.
Ao finalizar, Vera reforçou que sua admiração pelo marido é eterna, mostrando que, mesmo depois de tantos anos juntos, o casal continua celebrando as conquistas um do outro.
Man Awards reúne grandes nomes em noite de homenagens
A primeira edição brasileira do Man Awards foi comandada por Guto Melo, presidente da Abraprêmios e idealizador da premiação, ao lado da modelo Gianne Albertoni. Realizada no MASP, em São Paulo, a cerimônia celebrou homens que se destacam por suas trajetórias, liderança e contribuições em diferentes áreas da sociedade.
“Nosso propósito é valorizar essas histórias, dar visibilidade a quem faz a diferença e celebrar homens que ajudam a impulsionar o Brasil”, destacou Guto Melo.
Além de Rodrigo Faro, a premiação reuniu personalidades de diferentes segmentos, como o empresário Caito Maia, fundador da Chilli Beans, Geraldo Rufino, os jornalistas Reinaldo Gottino e Roberto Cabrini, além dos chefs Henrique Fogaça e Edu Guedes.
Em uma noite marcada por reconhecimento e encontros especiais, Rodrigo Faro mostrou que, por trás de uma carreira consolidada na televisão, existe também uma história construída a dois, com parceria, admiração e amor.