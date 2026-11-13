Ex-SBT Rafael Paiva investe na carreira de ator

Depois de uma trajetória de 15 anos no SBT, onde trabalhou como repórter, editor e apresentador, Rafael Paiva prepara uma nova fase profissional. Jornalista de formação e também ator, ele está investindo na carreira artística e se preparando para novos trabalhos na televisão, no cinema e no teatro.
A experiência diante das câmeras não é novidade. Rafael já participou de produções televisivas, entre elas a novela A Lua Me Disse, da TV Globo. Ao longo de sua trajetória artística, também teve a oportunidade de trabalhar ao lado de nomes conhecidos da dramaturgia brasileira, como Wagner Moura, Adriana Esteves e Débora Bloch.
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No teatro, participou de espetáculos como Sonho de uma Noite de Verão, além de experiências ligadas a importantes nomes da cena artística, como Miguel Falabella. Agora, a ideia é ampliar essa trajetória e voltar a investir em personagens e produções audiovisuais.
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Para Rafael, a experiência de 15 anos na televisão representa uma bagagem importante para os próximos desafios. “A televisão sempre fez parte da minha vida. Foram 15 anos de muito aprendizado, experiências e histórias. Agora quero aproveitar toda essa bagagem e investir ainda mais na minha carreira como ator”, destaca.
Para fortalecer essa nova etapa, Rafael voltou à Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, onde participa do curso O Poder da Câmera: Atuação para TV e Cinema, ministrado pelos atores e professores Heitor Martinez e Ricardo Cônti.
A formação tem uma proposta prática e trabalha diferentes aspectos da interpretação diante das câmeras. A programação inclui construção de personagens, interpretação de cenas, monólogos e diálogos, além da preparação para a rotina de um set de gravação.
Heitor Martinez tem mais de 30 anos de carreira, com participações em novelas, séries, filmes e espetáculos teatrais. Ricardo Cônti é roteirista, diretor e preparador de atores, com experiência como pesquisador de elenco da TV Globo e participação em projetos do audiovisual brasileiro.
O retorno à CAL também representa uma oportunidade de aprimoramento e contato com novas possibilidades no mercado artístico. “Estou feliz em voltar à CAL e ter a oportunidade de aprender com profissionais que admiro. Quero me aperfeiçoar, experimentar novos personagens e estar preparado para os próximos trabalhos”, conta Rafael.
A proposta é unir a experiência como jornalista e apresentador à formação como ator, ampliando as possibilidades de participação em novelas, séries, filmes e espetáculos teatrais.
Depois de tantos anos contando histórias como comunicador, Rafael Paiva quer voltar a fazer isso também por meio de seus personagens.
E fica a curiosidade: será que vem uma nova novela da Globo por aí?